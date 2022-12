Mariezkurrena gana tranquilidad

Jon Mariezkurrena dentro de la mano profesional se vio ayer ampliada después de que Baiko anunciara la firma de un nuevo contrato con el zaguero de prescindió de sus servicios en septiembre de 2020 y le repescó ocho meses después. La esperanza de vida dedentro de la mano profesional se vio ayer ampliada después de queanunciara la firma de un nuevo contrato con el zaguero de Berriozar para las próximas cuatro campañas, hasta el 31 de diciembre de 2026. El navarro gana así en tranquilidad abordo de la promotora con la que debutó el 13 de julio de 2018, la misma que tambiénle repescó ocho meses después.

El nuevo acuerdo, que mejora las condiciones económicas y deportivas del pelotari, será activado el 1 de enero del nuevo año y dejará sin efecto el texto vigente cuya caducidad estaba programada para el 30 septiembre de 2023. Por tanto, borrón y cuenta nueva.

Las negociaciones se han sucedido en las dos últimas semanas después de que Baiko hicieran llegar al zaguero una oferta de renovación al alza que garantizase el futuro del manista dentro de la operadora. Propuesta que fue rebatida hasta que, poco a poco, las posturas se han ido acercando. “No ha habido ningún problema para llegar enseguida a un acuerdo en el que hemos cedido las dos partes”, aseguró el pelotari desde la sede de Baiko en Bilbao.

A sus 23 años, Mariezkurrena II se ha convertido en el gregario más determinante del cuadro vizcaíno, especialmente después de completar una campaña estival sobresaliente, en la que ha conquistado los títulos por parejas la feria de San Fermín, el Torneo Bizkaia por equipos, la Semana Grande de Bilbao, el Torneo Ciudad de San Sebastián y el Masters CaixaBank. “Este nuevo contrato llega en un buen momento de mi carrera”, afirmó, “Estoy muy ilusionado y espero devolver la confianza que me ha dado Baiko”.

“He firmado un contrato más serio que me permitirá progresar”

Jon Mariezkurrena se mostraba el lunes satisfecho tras el acuerdo alcanzado con Baiko para la renovación de las condiciones contractuales vigentes hasta ahora, pero sobre todo por la garantía de proyectar su carrera deportiva hasta cumplir los 27 años.

“Ahora he firmado un contrato más serio, me va a venir bien para progresar y tener esa tranquilidad de saber que estaré cuatro años más en el profesionalismo”, comentó a este periódico, “Al menos no tendré esa presión de tener que ganar a toda costa y demostrar mi nivel constantemente. Me evitaré estar pendiente del final de mi contrato y podré centrarme en el margen de mejora que tengo por delante. Aún tengo 23 años, soy joven, y ya habrá tiempo de hacer otros contratos”.

La ampliación llega mientras el zaguero de Berriozar se encuentra inmerso en su quinta titularidad dentro del Parejas, una edición en la que cuenta por victorias sus dos primeras jornadas junto a Peña II. “Acabé el verano un poco saturado de la cabeza, pero el descanso de partidos que vino después y la preparación para el Parejas me ha venido muy bien”, aseveró, “Afronto con muchas ganas un reto como es este y además con un nuevo compañero. Lo cierto es que estoy disfrutando en la cancha, salgo tranquilo y estoy con juego, las cosas están saliendo bien y eso ayuda a que todo sea mucho más fácil”.