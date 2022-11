Hasta que Mariezkurrena apretó el acelerador

Dejó un buen gusto el partido de ayer en el Beotibar. Porque hubo mucho ritmo, tanto o más trabajo y los cuatro protagonistas lo hicieron bien. El primer día del Parejas sirve para situarse dónde está cada uno. Peña II-Mariezkurrena demostraron que, en efecto, pueden ser candidatos a todo. Urruti-Albisu mostraron que tienen el poso, la experiencia y llegan en el momento de juego y forma para competir.

Peña-Mariezkurrena pueden casar muy bien, son el complemento perfecto. Fueron ayer con el planteamiento de sujetar a los colorados para meter una marcha más cuando los veteranos de la competición comenzaran a sentir la trotina.

Peña II, que había jugado los campeonatos anteriores con Albisu, no se corta ante nada ni ante nadie. Mostró una derecha con chispa, el complemento perfecto para la potencia de Mariezku. Y una zurda con la que se atreve a todo. Para, cruza con el gancho, dibuja la volea... Terminó con una docena de tantos hechos. Y con cinco errores.

Se toparon los azules con la resistencia de unos muy serios Urruti-Albisu. El guipuzcoano sujetó por momentos a Mariezkurrena. El Urruti que ha iniciado el Parejas tiene otro tono muy diferente al de los meses precedentes.

El planteamiento se tradujo en un partido que no terminaba de romperse en el marcador, con ventajas de uno o dos tantos para un lado u otro. Hasta el 14 iguales.

LA DERECHA DE JON

Con casi 500 pelotazos en el contador, el paisaje del partido cambió cuando Jon Mariezkurrena pisó el acelerador y le puso un punto más al ritmo de juego. Reconoció al término del partido Albisu que entonces comenzaron a pesarle las piernas. Olieron la sangre los azules, que se fueron directos al 22.

URRUTIKOETXEA-ALBISU 15

​PEÑA II-MARIEZKURRENA 22

​Frontón. Beotibar. Muy discreta entrada.

Marcador. 0-2, 1-2, 1-3, 6-3, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7, 8-9. 11-9, 11-12, 14-12, 14-17, 15-17 y 15-22.

Duración. 65:35 minutos.

Pelotazos. 628.

Saques. 1 de Urrutikoetxea, 2 de Peña II.

Tantos hechos. 6 de Urrutikoetxea, 2 de Albisu, 12 de Peña II, 3 de Mariekzurrena.

Tantos perdidos. 2 de Urrutikoetxea, 3 de Albisu, 5 de Peña II, 1 de Mariezkurrena.

Botilleros. No hubo.

Dinero. Doble a sencillo por Peña II-Mariezkurrena.



ASÍ VA EL PAREJAS

​PRIMERA JORNADA

Vi / Azkoitia

Ezkurdia-Martija, 22; Peio Etxeberria-Rezusta, 20.

Sa / Barcelona

Laso-Imaz, 22; Jaka-Aranguren, 21.

Do / Tolosa

Urruti-Albisu, 15; Peña II-Mariezkurrena, 22.

Mie / Eibar

Elordi-Zabaleta contra Altuna III-Tolosa.



CLASIFICACIÓN

1. Peña II-Mariezkurrena (Baiko) 1+7

2. Ezkurdia-Martija (Aspe) 1+2

3. Laso-Imaz (Baiko) 1+1

-. Altuna III-Tolosa (Aspe) -

-. Elordi-Zabaleta (Aspe) -

6. Jaka-Aranguren (Baiko) 0-1

7. P.Etxeberria-Rezusta (Aspe) 0-2

8. Urrutikoetxea-Albisu (Baiko) 0-7



SEGUNDA JORNADA

Vi 2 / Amorebieta Ezkurdia-Martija contra Elordi-Zabaleta.

Sa 3 / Estella Jaka-Aranguren contra Peña-Mariezkurrena.

Do 4 / Bilbao Laso-Imaz contra Urrutikoetxea-Albisu.

Ma 6 / Tolosa Altuna-Tolosa contra Peio Etxeberria-Rezusta.