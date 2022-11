Ezkurdia-Altuna, tercera final con sabor a clásico

El navarro Joseba Ezkurdia y el guipuzcoano Jokin Altuna se encierran esta tarde en el frontón Bizkaia en busca del título. Sería el tercero para el voleísta de Arbizu, cuarto para el mago de Amezketa por el que saldrá el dinero a favor (100 a 70) a pesar de que en las dos finales previas en las que se han enfrentado (2018 y 2019) resultó campeón Ezkurdia. La primera txapela del curso manista, la del Cuatro y Medio, enfrenta esta tarde a dos viejos conocidos.Sería el tercero para el voleísta de Arbizu, cuarto paraa pesar de que en las dos finales previas en las que se han enfrentado (2018 y 2019) resultó campeón Ezkurdia.

Los Ezkurdia-Altuna adquieren esta tarde además casi condición de clásico con el tercer enfrentamiento dentro de una competición que nació en 1953 con intermitencias, pero se consolidó en el calendario a partir de 1989. Desde entonces solo ha habido un enfrentamiento que se ha repertido en más ocasiones que el Ezkurdia-Altuna. Fueron Aimar Olaizola y Juan Martínez de Irujo los que protagonizaron cuatro enfrentamientos por la txapela en 2008, 11, 13 y 14.

ELEMENTOS DE CLÁSICO

Ezkurdia y Altuna no tienen secretos entre ellos. Y no solo porque la de hoy es la tercera final dentro del Cuatro y Medio. Es que se han enfrentado ya en diez ocasiones en el acotado entre la competición oficial y el torneo sanferminero, con cuatro victorias para el navarro (las dos txapelas entre ellas), seis para el amezketarra.

Además de la repetición en tiempo y forma de ambos en el campeonato, el Ezkurdia-Altuna tiene más ingredientes de clásico. Siendo dos delanteros, estamos ante dos pelotaris con argumentos diferentes.

"Quiero meterle mucho ritmo al partido para que la segunda parte se le haga más dura a Jokin", Joseba Ezkurdia. Pelotari de Aspe

"Si a Ezkurdia no le mueves de lado a lado de la cancha y lo cansas es imposible ganarle en el Cuatro y Medio", Jokin Altuna. Pelotari de Aspe

El voleísta de Arbizu fundamenta su juego en el Cuatro y Medio en un despliegue físico sobresaliente. Con su 1,93 metros de estatura ‘vuela’ en el acotado del ancho al txoko con una facilidad pasmosa. Defiende como nadie, y a la hora de atacar le imprime un ritmo a su juego y una violencia al golpeo de derecha que ahoga a sus rivales. Está en su madurez física, 31 años, y no quiere desperdiciar la ocasión.

Frente a la potencia de Ezkurdia, está la técnica aterciopelada pero letal de Jokin Altuna. El amezketarra lee los partidos y las jugadas como nadie, y las ejecuta con una pureza técnica solo al alcance de los elegidos. Y a todo esto sumen el carácter de un competidor nato. Perdió dos finales con Ezkurdia, pero le hizo 16 tantos en una, 17 en la otra.

DN

EL CAMINO, LA CANCHA

El trayecto hasta la final de los dos protagonistas ha tenido en común dos cosas. Un arranque dubitativo -las derrotas contra Elordi y Peio Etxeberria- que concluyeron con un último partido de la liguilla y dos semifinales que despejaron cualquier duda respecto a su rendimiento. Ambos, para los que no hay secretos, llegan en tiempo y forma a la cita.

Así, la final encierra otras dos claves importantes. La primera y Evidente, el escenario. No es lo mismo el Navarra Arena, más exigente, más violento, menos habitual, que el frontón Bizkaia. Una superficie más tranquila y en la que da más tiempo a todo.

Y el material. Joseba Ezkurdia separó dos pelotas más vivas. Material con el que intentar romper de salida, cuando el cuero aún tiene vida porque no se ha desgastado, a base de ritmo y exigencia física. Altuna, en cambio, apostó por un lote algo más muerto. Que le de tiempo a imaginar, crear y mover los 1,93 de Ezkurdia.

La final, según Unai Laso: "Si se juega en el Bizkaia el favorito es Altuna"

Llegamos a la final del Cuatro y Medio y estamos ante un Ezkurdia-Altuna que lo veo francamente igualado, porque los dos han mostrado un nivel muy bueno en los últimos partidos y han hecho un muy buen campeonato.

Hay un factor de la final que creo que es importante. Si se jugara en el Navarra Arena diría que el favorito podría ser Joseba Ezkurdia, por las características del frontis, de la pared izquierda y cómo anda la pelota en el suelo. Pero se juega en el frontón Bizkaia y creo que es una cancha que le favorece más a Jokin Altuna.

El Bizkaia creo que favorece más a Jokin primero porque es una cancha a la que parece que le tiene cogida la medida, está muy cómodo. Es un frontón más tranquilo, que le da tiempo a colocarse bien y en el que puede hacer el juego para incomodar a Ezkurdia.

A Joseba Ezkurdia yo vi que le costó el primer partido contra Elordi. Pero después se ha visto que el Cuatro y Medio es su modalidad. Tiene una potencia física terrible, te ahoga con el ritmo que le pone al partido. Aunque trates de hacerle frente, te mete, te mete y que acaba ahogando. Me ha gustado mucho en los dos últimos partidos, el que jugó contra mi y la semifinal contra Peio Etxeberria.

A Jokin Altuna pensaba que le iba a costar más meterse en el campeonato, pero los dos últimos partidos contra Darío y contra Elordi me sorprendieron mucho. Jokin jugó perfecto, y no solo a la hora de terminar o de defender, siempre ha tomado las decisiones adecuadas en la cancha; creo que las cosas no se pueden hacer mejor.

Habrá que estar atento al comienzo del partido y al saque, que puede marcar el juego seguro. A priori vamos a ver un partido rápido, con mucha intensidad en el que seguro que también hay tantos muy duros. Pero ya se sabe lo que pasa con las finales, que pensamos que pueden ser de una manera y luego podemos acabar viendo un 22-5 y para casa. Es lo que tienen las finales.

Laso es campeón manomanista