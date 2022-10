Joseba Ezkurdia ruge en el Labrit

Al subir el 11-22 al marcador tras la decisión de los jueces, Joseba Ezkurdia rugió con fuerza en el Labrit. Como lo hizo en otros cuatro momentos y tantos clave de su partido ante no le dio opción a un Laso nervioso, al que le pudo el desafío y cuya derrota deja a Baiko sin semifinalistas. Dentro de una semana Ezkurdia se jugará el pase a la final en el mismo escenario contra su compañero y amigo Peio Etxeberria. Como lo hizo en otros cuatro momentos y tantos clave de su partido ante Laso . El voleísta de Arbizu sacó el pasaje para las semifinales del Cuatro y Medio tras firmar un partido muy serio en una Bombonera atronadora,, al que le pudo el desafío y cuya derrotaDentro de una semana Ezkurdia se jugará el pase a la final en el mismo escenario contra su compañero y amigo Peio Etxeberria.

Se vistió el Labrit como en las grandes ocasiones, con llenazo, un denso calor ambiental en la grada y mucha tensión en el verde. Duelo entre navarros por una plaza en semifinales. Y fue Ezkurdia quien mejor interpretó la situación, el juego y al rival en estas circunstancias.

LLEVAR LA INICIATIVA

Le correspondió el primer saque a Ezkurdia que aplicó desde el pelotazo inicial el guion preparado en casa. El de Arbizu hizo palanca en dos puntos de apoyo en el Labrit. Sacó con extraordinaria violencia y precisión -le hizo cinco tantos directos- y le imprimió con la derecha una velocidad a la pelota que le alejó mucho a Laso del frontis, obligándole a jugar del cuatro hacia atrás.

A esas dos premisas hubo que añadir el acierto a la hora de terminar. Se puso 0-4 por delante el voleísta de Arbizu. Firmó una pequeña reacción Laso con tres tantos seguidos; el mejor, una dejadita al ancho a resto de un dos paredes de Ezkurdia que supuso el el 3-4. Fue la primera y la última vez que el campeón manomanista logró sumar tres tantos seguidos.

Siempre con sus dos puntos de apoyo, Ezkurdia varió el juego. Buscó después el saque más largo y el remate al tercer pelotazo, y ahí le dio una segunda dentellada al marcador, abriéndolo hasta el 4-10.

Jon Mariezkurrena llamó a Laso en un par de ocasiones a la silla. No carburaba el de Biskarret, dominado, con detalles intermitentes, buscándole en la pared a Ezkurdia, pero sin llevar nunca la iniciativa en el peloteo, sin nervio, como sin conectar en el partido ni con una grada que no paraba de animarle, y que tantas veces le ha llevado en volandas. Era como si Laso no fuera Laso, o no estuviera allí.

DESPLOME FINAL

Laso, con una falta de saque incluida, llegó a asomarse con un 10-12. Justo en la jugada siguiente hizo sonar la chapa -lo hizo en cuatro ocasiones-, y desde el primer descanso se le vino abajo el partido. Porque Ezkurdia no cedió un solo milímetro de su planteamiento de partido, ni se descentró ni un solo tanto a pesar de ver cómo Laso se quedaba anclado en el cartón 10. El premio era la semifinal.

Joseba Ezkurdia: "Soy ambicioso, quiero pelear por la txapela"

Joseba Ezkurdia selló este sábado su quinto pase consecutivo a las semifinales del Cuatro y Medio. Lo hizo después de un partido muy serio.

“Estoy muy contento porque de casa he traído las cosas claras, me he visto enchufado, enganchado al partido, dándole velocidad a la pelota que me entraba muy bien en la mano”, comentaba el de Arbizu. “He hecho un partido completo, he leído bien en el juego y he acertado a la hora de darle la velocidad y dirección. Esto no quiere decir que le tenga tomada la medida a Unai”.

Ezkurdia se enfrenta ahora a su amigo y compañero de entrenamiento, Peio Etxeberria. “He cumplido el primer objetivo, que era meterme en semifinales, pero soy ambicioso y quiero pelear por la txapela. He hecho el partido más completo del campeonato, y el sábado que viene juego contra Peio, será un partido muy difícil porque es uno de mis mejores amigos en la pelota”.

Unai Laso: "No he sido yo mismo, me ha podido la tensión"

Unai Laso se quedó fuera del Cuatro y Medio con malas sensaciones en la cancha y con un golpe anímico que trataba de asimilar después del partido.

“Desde el primer momento he estado muy nervioso, no estaba concentrado, me veía con mucha tensión encima y no he gozado en ningún momento. Y eso es lo que me preocupa”, analizaba el delantero navarro de Baiko. “Soy un pelotari que sale a la cancha a gozar, a disfrutar, y no lo he hecho nunca. Él ha hecho muy bien su trabajo, yo en ningún momento he estado bien, en ningún momento he sido yo. He notado mucha tensión en la cancha, no estaba cómodo, ha sido una cuestión de cabeza. Venía muy preparado mentalmente, como siempre, pero unas veces sale y otras no. Así no se puede ganar a un pelotari como Joseba Ezkurdia porque ha jugado muy bien y ha sabido buscarme las cosquillas. De estas derrotas se aprende, hay que tirar para adelante”.