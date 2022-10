Javier Urriza no podrá jugar el Parejas de remonte por una lesión en la muñeca

El pamplonés Javier Urriza, vigente campeón del individual y de parejas de remonte, ha dado la sorpresa hoy en la presentación del 52 Campeonato de Parejas de Remonto-Fundación Orona. Urriza no podrá defender la txapela debido a una lesión. La muñeca derecha no se le ha recuperado correctamente y deberá descansar por lo menos otras tres semanas, lo que le impedirá tomar parte en la competición más larga de la temporada remontística. «Nunca falté, llevo 14 años como profesional y jugué todos los años». Además ha sido campeón en siete ocasiones, pero este año no podrá estar presente en la cancha.

Quienes sí que jugarán el Parejas de remonte son Ansa II-Juanenea, Ezkurra II-Martirena, Goikoetxea V-Barrenetxea IV, Aldabe-Azpiroz y Segurola-Larrañaga. El torneo comienza este sábado en Galarreta y la final está dispuesta para el próximo 29 de diciembre.