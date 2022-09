Ezkurdia-Mariezkurrena II no dan opción

Joseba Ezkurdia y Jon Mariezkurrena consiguieron este viernes el pase a la final del Masters CaixaBank después de dejar en siete tantos a unos Jaka-Zabaleta que no consiguieron remontar el vuelo en ningún momento. Una eliminatoria que comenzó siendo muy peloteada, contabilizándose 84 pelotazos en los casi cuatro minutos que duró el segundo tanto del partido.

Sin embargo, el pulso mantenido entre las dos parejas semifinalista quedó roto por completo en 30 minutos, después de que Ezkurdia-Mariezkurrena II facturasen un parcial de media docena de tantos (del 6-3 al 11-3) y ampliasen su ventaja hasta el 13-4. Un tramo en el que el zaguero de Berriozar dejó su impronta enviando dos derechazos al rebote.

Dominio que supo aprovechar Ezkurdia en los cuadros alegres. El delantero de Aspe, pese a no brillar en exceso con su zurda, no encontró oposición frente a un Jaka que decepcionó a la cátedra. No tuvo su noche. Así las cosas, Zabaleta hizo lo imposible por sujetar un partido que poco a poco se fue diluyendo hasta el 22-7 definitivo.