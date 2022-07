El objetivo de Urriza, el individual

“Esta semana es clave”, apunta Javier Urriza. Tras casi dos semanas de reposo y de agotar una primera fase de rehabilitación, el remontista pamplonés concentra ahora sus esfuerzos en fortalecer su hombro derecho para afrontar con garantías una de las competiciones más ambiciosas del calendario, el Individual. “Es el objetivo más importante del año. Soy consciente de que, con 40 años y muchos kilómetros a la espalda, es muy difícil dar el nivel y estar a la altura de un campeonato tan exigente, pero me gustaría intentarlo un año más”, apunta el siete veces campeón de la especialidad.

El pasado 7 de julio, Urriza tuvo que renunciar a su continuidad dentro del Torneo de San Fermín. Un punzante dolor atravesó su hombro derecho cuando el marcador señalaba el 7-18. “Decidí parar para evitar males mayores”, reconoce. La herencia de un maltrecho tendón supraespinoso, que se encuentra en la parte posterior del hombro, volvió a jugarle una mala pasada.

“Se trata de una lesión que arrastro desde los 18 años y que de vez en cuando me da guerra. Está claro que esa zona no está bien. Los últimos meses me ha molestado, he competido con dolor y lejos de ir mejorando ha ido a peor”, recuerda el remontista más veterano del cuadro profesional de Oriamendi, “El último día sentí dolores mucho más fuertes después de un par de pelotazos un poco forzados. No tenía sentido arriesgar. Veía peligrando mi participación en el Individual”.

CON CORDURA

No es la primera vez que Urriza sufre un episodio similar y su expediente está salpicado de recuperaciones que varían desde un año a semanas. “La ventaja de la experiencia es que uno se conoce más que nunca y sé muy bien lo que necesito para recuperarme”, apunta. Después de un par de semanas de “mimos”, el delantero pamplonés comienza a retomar los entrenamientos de fuerza y a introducir cargas reales de frontón.

“Quiero tener el hombro lo más fuerte posible porque vienen curvas”, remarca. Los engranajes del Individual ya están en marcha y este sábado se conocerá el listado de remontistas que optarán a la txapela más apreciada. El estreno de Urriza, actual subcampeón, no tendrá lugar hasta el 13 de agosto con ocasión de la liguilla de semifinales. “Hay que ponerse las pilas”, comenta, “Haré lo posible, con cordura, por entrar en dinámica de competición antes. No me gustaría comenzar directamente en el mano a mano sin haber disputado ningún partido previo”, confía.