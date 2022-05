Martínez de Irujo: "La txapela pasa por saber estar en la cancha"

"Veo una final del Manomanista muy abierta porque los dos han hecho grandes partidos a lo largo del campeonato y los dos tienen cosas buenas para decir que puede ganar uno u otro.

Laso sufrió contra Altuna, remontó un 17-13. Y Joseba hizo una exhibición contra Jaka. Para mí va a resultar determinante el saber estar en la cancha esta tarde. Hay que saber templar los nervios, Joseba ha jugado cuatro finales y las ha jugado todas bien.

Unai Laso es el pelotari de moda, hace un año estaba jugando en aficionados y ha llegado a las tres últimas finales. Juega muchísimo, regresó con hambre de pelota, y está haciendo las cosas bien. Me gusta lo valiente que juega, lo hace para divertir a la gente, le sale bien la pelota con las dos manos. La derecha y el sotamano, que pasa de dominado a dominar, sobre todo cuando coge de abajo.

Lo mejor de Joseba son los 31 años, que le dan mucho poso para la final. Físicamente Ezkurdia es muy potente, aguanta muy bien todos los partidos , y eso en el mano a mano es importantísimo. ¿Su momento? Yo lo veo finísimo, está demostrando que es un profesional las 24 horas del día.

La final se juega en el Navarra Arena, a mi me parece un escenario perfecto. Dos navarros, primera final en Navarra... Paso envidia de verles jugar a ellos y no haber podido jugar aquí ningún partido importante. Va a ser una fiesta.

Es un frontón muy rápido, muy duro, en el que hay que estar muy bien preparado y muy atento, porque si no te pasa la pelota y no te has enterado. Yo le veo cierto parecido al Ogeta, por la rapidez y por lo exigente que es. A mí me hubiera gustado jugar aquí, porque en el Navarra Arena el que ataca manda. A mí me gustaba llevar la voz cantante.

Habrá que estar muy atentos hoy al saque,porque es un frontón muy exigente en el resto. Tenemos los ingredientes perfectos para una gran final.

Ojalá puedan jugar lo que saben, pero eso es muy difícil de predecir. Yo quiero que sea un 18 iguales y que luego pase lo que tenga que pasar".

Juan Martínez de Irujo es pentacampeón manomanista.