Sin duda, el grupo de la muerte del Manomanista

grupo de la muerte, en el que están Darío Gómez, abren la carrera por las semifinales este sábado en el Labrit. Lo hace con un duelo navarro de amigos, compañeros de empresa, campeones del Parejas juntos... y desde este martes en la elección de material, dos hombres conscientes de que pasar el corte en el mano a mano va a ser muy complicado. El Manomanista más duro de los últimos años, porque se ha introducido una liguilla en cuartos de final, se ha partido en dos. El, en el que están Jokin Altuna -vigente campeón-, José Javier Zabaleta -cuarto el año pasado-, Joseba Ezkurdia y el riojano revelaciónabren la carrera por las semifinalesen el. Lo hace con unde amigos, compañeros de empresa, campeones del Parejas juntos... y desde este martes en la elección de material, dos hombres conscientes de que pasar el corte en el mano a mano va a ser muy complicado.

Ahí donde lo ven José Javier Zabaleta llevará el sábado el gerriko rojo en el Labrit en su estreno manomanista. Es el más veterano del cuadro de Aspe y tiene la ilusión de, como mínimo, repetir lo del año pasado -terminar cuarto clasificado-, o si es posible mejorarlo. Y todo en un grupo en el que se tiene que abrir paso entre el campeón -Altuna-, el hombre que lleva años llamando a la puerta de la txapela -Ezkurdia- y un peligrosísimo Darío Gómez, cuatro partidos, cuatro victorias.

“He hecho entrenamientos buenos y creo que llego en buenas condiciones. No me da miedo la liguilla, voy a jugar contra tres pelotaris de un nivel altísimo y sé que va a ser muy difícil meterse. Tengo confianza en poder hacer un buen campeonato, quiero hacerlo mejor que el año pasado y que las manos me respondan bien”, comentaba el zaguero de Etxarren, que luego se quedó entrenando con Astiz. “Creo que Joseba está en muy buena forma, tengo que aprovechar muy bien el saque, restar, y mi juego tiene que ser darle fuerte atrás, mantenerle lejos y no cometer errores. Este es el grupo más difícil”.

EZKURDIA, MENTALIZADO

Joseba Ezkurdia eligió sin trapos en las manos porque hoy tiene previsto hacer un entrenamiento. El voleísta de Arbizu se quitó un peso de encima después de acabar con Peña y meterse en la liguilla. Sabe que está en el peor grupo, y que el primer partido contra un pegador como Zabaleta va a ser difícil.

“Me encuentro bien, tengo tres partidos para intentar disfrutar, aunque el grupo es dificilísimo. Pero voy a pelear e intentar hacer lo mío para estar en semifinales”, explicaba. “Sé que juego contra un pegador increíble, al que no puedo dejarle pelota franca en el cuatro o el cinco. Sé que le tengo que mover con la volea y el aire para que, a la hora de golpear, él se sienta incómodo. Yo me veo bien, con ganas. Jose con su pegada te domina fácil, y eso te asusta. Lo importante es hacer bien lo mío”.

Las apuestas no ven a los zagueros campeones

Tras la jornada de octavos de final, el posicionamiento del dinero ha sufrido ligeras variaciones en lo que a favoritos se refiere. El máximo candidato es Altuna (2,75 euros por euro) seguido de Laso (3,75) y Joseba Ezkurdia (4,50). Jaka y Darío tienen la cuota de 10 euros. No se fía mucho la apuesta de Artola (20€) Cierran Rezusta y Zabaleta con 20 y 30€.