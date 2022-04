La mano de Aimar Olaizola en la final

2016: Última txapela de Baiko en el Parejas

A pesar de tardar más de dos horas en venir de Hondarribi a Pamplona, Aimar Olaizola -el nuevo director ténico de Baiko- quiso hacer este viernes una última sesión de entrenamiento con Unai Laso , para pulir los últimos detalles técnicos. El becadero de Goizueta está ilusionado y esperanzado con lo que puedan dar de sí los suyos.

“Estoy muy contento de cómo han trabajado Unai y Ander estas dos semanas. Los veo tranquilos y yo les he transmitido la idea de que esto para ellos es un premio”, comentaba este viernes el goizuetarra. “Estaba más preocupado por el partido de la semifinal que por la final. El tener que ir a hacer un número de tantos determinado es peligroso. De cabeza les veo muy bien.”.

Olaizola II cree que el Parejas que han firmado Laso e Imaz ha sido muy regular y han sabido sumar en la cancha. “Imaz ha respondido muy bien, para mí ha sido el mejor campeonato de los que ha jugado. Le he visto muy trabajador, ha perdido muy poca pelota y en las segundas partes no ha bajado como en otros años”, explicaba el director técnico de Baiko. “Y creo que Unai Laso ha dado un salto brutal en los últimos meses. Le ha ayudado muchísimo a Ander. Creo que los dos van a llegar muy bien a la final, pero eso no quiere decir que vayan a ganarla. Hay que estar muy bien en el día y en el momento de la final”.

LA TRANSFORMACIÓN DE LASO

En menos de un año Unai Laso se ha convertido en el pelotari de referencia en Baiko. Es el número uno de la plantilla por méritos propios. No solo eso, ha ganado ascendencia en el vestuario y con Altuna es el manista de referencia para los pelotazales. Aimar Olaizola ha visto un cambio muy importante en el delantero de Viscarret.

“El cambio de Unai en estos meses ha sido brutal. Creo que físicamente ha mejorado muchísimo. Aguanta mejor los partidos, ha cogido golpe y tiene una confianza total en sí mismo, eso es muy importante para un pelotari como Unai”, explica Olaizola. “Ahora mismo es un pelotari capaz de pasar de estar defendiendo a dominar el juego, es él quien cambia el ritmo del peloteo y eso está en manos de muy pocos. Tiene un juego muy agresivo, pero pierde muy poca pelota”.

La pega es que Laso-Imaz se enfrentan a una pareja espejo, que tiene un juego muy similar al suyo. “Atrás son dos pelotaris muy parecidos, pierden poca pelota y trabajan mucho, tocan muy bien con la derecha. Y adelante están los dos pelotaris que son referencia, son dos delanteros que ayudan mucho al zaguero y fallan poco”, explica. “Lo importante es que jueguen como hasta ahora y hagan lo suyo”.