Martija: "Ha sido durísimo, pero ha merecido la pena"

Julen Martija terminó destrozado en el Labrit. Le dolían hasta las pestañas, porque se vació para llegar a 22 y tener un pie en la final del próximo 3 de abril.

¿Ha sido uno de sus partidos más duros del Parejas?

He tenido partidos duros, pero contra dos pegadores como estos es difícil, porque le dan los dos. Beñat le ha dado una barbaridad, me ha tocado estar atrás y he sufrido muchísimo pero ha merecido la pena.

Le han machacado.

Sí, adelante llegaba bastante cansado y no he gozado tanto como el otro día. Pero atrás le he quitado a irribarria, lo he conseguido y me quedo con eso. Hemos fallado muy poco.

¿Se ha temido lo peor cuando se ha visto acalambrado?

En el tanto 13 he empezado a notar el gemelo y he sentido miedo de no poder aguantar pero me han dado masaje y he aguantado bien. Solo quería que Jokin entrara de aire para terminar el partido.

En la segunda parte ellos han apostado por pasarle a Jokin.

Sí, porque Beñat con su pelota gozaba todas, la pelota cogía bote y no era fácil. Jokin me ha ayudado mucho.

La final está muy cerca.

Sí, hemos conseguido dos puntos que son importantísimos. A ver qué pasa en Éibar, nosotros ya hemos hecho lo nuestro y estamos muy contentos. A ver qué hacen entre Elezkano-Zabaleta y Laso-Imaz y después ya veremos, pero estamos muy contentos.