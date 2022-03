Las opciones del segundo partido

Llegamos a la segunda jornada, la que termina de definir el campeonato. Y lo hace con dos partido muy interesantes.

El del Labrit me gusta por Altuna-Martija. No creo que sea un partido largo. Al final, pegadores como Irribarria-Rezusta te van a hacer mucho daño en frontones como Bilbao, donde pueden ganar mucha altura. En el Labrit pasarle a Altuna no va a resultar tan sencillo. Y más sabiendo que Jokin va a buscarles las líneas a la primera que tenga, y les va a complicar la vida en defensa, que es donde más sufre. Irribarria-Rezusta no van a hacer 22 rebotes, primero tendrán que abrir hueco, y poder con un Martija para el que el partido es una reválida.

Veo más duro el partido del Astelena, y también más abierto. Si Zabaleta quiere ganar, va a tener que ser él el que le ponga la música al partido y al juego. En los últimos partidos hemos visto que a Elezkano le hace mucho dominio para terminar, y que le está costando defender la derecha. Y a Laso-Imaz hay que ganarles, estos pelean siempre y todo.