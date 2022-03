Julen Martija: “Sé que si le doy bien, Jokin seguro que va a terminar, o hacer daño”

Jokin Altuna y Julen Martija se entrenaron este miércoles en el Labrit antes de la elección de material, bajo la supervisión de Jokin Etxaniz. Después tardaron en encontrar el lote con el que jugar el sábado. Emplearon casi 12 minutos de los 15 reglamentarios. Solo había una pelota ‘amarilla’ de las que han empleado a lo largo del campeonato. Luego, Martija charló un rato sobre el partido.

Se dice que el partido del Labrit puede ser la final anticipada.

Es verdad que es importante ganar el primer partido de la liguilla, pero quedan dos partidos y puede pasar cualquier cosa. Siempre se ha dicho que el segundo partido es el importante de verdad, a ver si lo hacemos como en el primero, o mejor.

¿Por qué el segundo es el más importante?

El primero te da ese punto de confianza y tranquilidad, el segundo es ya confirmarlo, y si pierdes queda una opción todavía.

Usted va para arriba en el campeonato.

Sí, el domingo me quedé muy a gusto con el partido que hice, me entraba la pelota me entraba muy bien en la mano, Jokin también se vio a gusto adelante y sumamos mucho juego entre los dos, nos vemos muy bien compenetrados.

¿Ganarle a Zabaleta deja un regusto especial?

Ganes a quien ganes en semifinales te quedas muy a gusto y es más si es contra un zaguero tan bueno o de los mejores como es Zabaleta. Contra él jugué muy bien, me quedé muy conforme.

¿Cómo plantea un partido contra pegadores como Zabaleta o Rezusta teniendo menos golpe que ellos?

Lo básico es salir muy centrado a la cancha, si empiezas un poco despistado o justo, te hacen mucha ventaja de comienzo y luego cuesta meterse más. Y no vale con entrar muy centrado al partido, hay que fallar poco. Cuando tienes pelota clara adelante hay que aprovecharla y gozar, porque tú es difícil que les domines en el peloteo. Las que tienes, aprovecha.

¿Cómo es psicológicamente un partido contra pegadores?

Son partidos en los que hay que estar muy concentrado, si flojeas un poco ellos no te van a perdonar y se pone todo cuesta arriba. Es una hora en la que hay que estar muy centrado y jugar siempre con las ideas muy claras.

En su caso, arrimar.

Una de las cosas que yo siempre intento es arrimar mucho la pelota. Yo no tengo el golpe de Zabaleta o de Rezusta, pero les puedo hacer daño metiéndola en la pared, y es lo que intento siempre.

Y subir muy bien el txoko.

Sí, contra delanteros que acaban fácil tienes que estar siempre atento a lo que pueda hacer para terminar el tanto.

¿Acaba muerto contra los pegadores?

Son partidos en los que acabas muy cansado por dos cosas. Porque como son pegadores hay una tensión extra, y como son pegadores tienes que restar muchas pelotas a partir del siete y con todo. Eso te tensiona más.

¿Irribarria-Rezusta son los peores rivales de los tres posibles en la liguilla?

Los dos son de pegarle para atrás, sobre todo Irribarria creo que está marcando las diferencias. Si la engancha bien adelante te la pon en el rebote, y desde allí tienes que darle con todo y muy bien. Va a ser un partido duro, de sufrir mucho atrás y de estar muy centrados todo el rato.

Pero ellos sufren cuando empiezan a dibujar diagonales.

Eso es una cosa que hace muy bien Jokin. Sabe enredar muy bien de un lado para otro, y a los delanteros les cuesta ese movimiento. A mí eso me da mucha vida. Sé que si yo le doy bien, Jokin va a terminar o va a hacer daño adelante. Y jugar así es muy cómodo.