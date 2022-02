Bengoetxea está en condiciones para sus dos últimos partidos

Oinatz Bengoetxea está en buenas condiciones para afronta los dos partidos que le quedan como profesional, el 21 -lunes- en Tolosa, el 26 -sábado- la despedida definitiva en el Labrit. El leitzarra cumplió ayer con un entrenamiento en el Beotibar de Tolosa, y no se resintió del problema muscular que sufrió en el aductor largo de la pierna izquierda el pasado 22 de enero en Markina y que obligó a retrasar la fase final de su despedida.

“He estado entrenando en Tolosa y las sensaciones han sido muy buenas en el frontón. No he notado ninguna molestia, no he tenido ningún contratiempo y he disfrutado. Si no pasa otro contratiempo será mi último entrenamiento, y a hora solo me quedan jugar los partidos”, comentaba ayer el delantero de Leitza.

Bengoetxea VI notó un pinchazo el pasado 22 de enero en Markina en los últimos tantos de su partido con Aretxabaleta contra Elordi-Bikuña en el que cayó 10-22. El examen médico al que se sometió dos días después reflejó “una tendinopatía del tendón intramsucular del aductor largo del muslo izquierdo, con inflamación de la musculatura adyacente”. El pronóstico descartaba la existencia de una rotura muscular con lo que fue suficiente un tratamiento conservador a base de fisioterapia y descanso.

TOLOSA EL 21, LABRIT EL 24

Desde que Bengoetxea anunció su intención de retirarse a comienzos de diciembre ha disputado ocho partidos de despedida en Mondragón, Trucios, Galdakao, Atano III de San Sebastián, Ogeta de Vitoria, Azpeitia, Markina con cinco victorias y solo dos derrotas.

Está cerrado ya el programa para el lunes 21 en el Beotíbar, donde jugará con Zabaleta como zaguero contra Altuna-Mariezkurrena. Antes de la lesión el frontón estaba prácticamente vendido, ayer quedaban por colocar más de 250 localidades. Se supone que de aquí al lunes la semana se irá animando.

Lo que todavía no está cerrado es quiénes serán los últimos tres acompañantes de Bengoetxea VI en el Labrit el sábado 24, habida cuenta que ese mismo fin de semana (viernes y domingo) se disputan los play off del Parejas y todavía está todo por decidir. Lo que sí que está claro es que el Labrit estará totalmente a reventar. El no hay billetes para ese partido lleva colgado desde hace meses. El propio Bengoetxea tiene 300 localidades comprometidas.

El partido del sábado 24 será el último con Baiko, pero tiene previsto seguir jugando pero no ha especificado con quién.