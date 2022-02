El Parejas, en un pañuelo

Joseba Ezkurdia y Xabier Tolosa afrontan su cuarta final consecutiva en el Labrit. Necesitan ganar sí o sí esta tarde a Jaka-Mariezkurrena y esperar a que pierdan esta tarde Urruti-Aranguren en Bilbao para jugársela contra éstos en la última jornada. Los de Aspe tratarán de hacer valer el buen comienzo y el buen juego que han exhibido en los últimos partidos para derrotar a Jaka-Mariekurrena.

El dueto de Baiko, por su parte, necesita llegar a 22 para hundir a Ezkurdia-Tolosa en la última plaza y jugarse la sexta plaza en la última jornada. En la primera vuelta ganaron 22-20.

ZABALETA, A POR EL GOLPE

El otro frente competitivo está en el frontón Bizkaia, donde se enfrentan Elezkano-Zabaleta contra Urrutikoetxea-Aranguren sin la presencia de las cámaras de televisión.

Elezkano-Zabaleta necesitan la victoria para sumar su noveno punto en la lucha por colocarse en la cabeza, donde ninguna de las cuatro parejas afectadas ha cedido. El combinado de Aspe rompió el pasado fin de semana un bache de tres derrotas consecutivas. Su última victoria fue inapelable.

Urrutikoetxea-Aranguren parten como víctimas ante los vigentes campeones. Su competición ha sido bastante irregular, si pierden de la jugarán a una carta con Ezkurdia el último día.

Quienes acaben 1º y 2º la liguilla son semifinalistas directos.

Quienes acaben entre el 3º y el 6º juegan los play off.

7º y el 8º se quedan fuera de semifinales.

ASÍ AFRONTAN LA PENÚLTIMA JORNADA

​

​1º Irribarria-Rezusta 8+57. Particular ganado con Elezkano-Zabaleta (+9) y Altuna-Martija (+1).

​2º Elezkano-Zabaleta. 8+37 Particular ganado solo con Laso-Imaz (+11), perdido con Irribarria y Altuna.

​3º Laso-Imaz 8+30 Particular ganado a Irribarria-Rezusta (+1), perdido con Elezkano (-4), falta Altuna.

​4º Altuna-Martija 8+15 Particular ganado con Elezkano-Zabaleta (+14) perdido con Irribarria (-1).

​5º Peña II-Albisu 5-21 Particular ganado con Jaka-Mariezku (+16) perdido con Urruti (-4) y Ezkurdia.

​6º Urruti-Aranguren 4-31 Particular ganado con peña (+4), perdido con Jaka (-8) y les queda Ezkurdia

​7º Jaka-Mariezku 4-42 Particular ganado con Urruti (+8), perdido con Peña-Albisu (-6) y pendiente Ezkurdia.

​8º Ezkurdia-Tolosa 3-45 Particular ganado a Peña (+19) pendiente con Jaka y Urrutikoetxea.