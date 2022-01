Laso-Imaz, a la cabeza

Unai Laso y Ander Imaz se dieron dos abrazos tremendos en el Municipal de Hendaya cuando no habían dado las once y media de la noche. No era para menos. El dueto de Baiko había sumado su séptima victoria después de imponerse por 15-22 a los vigentes campeones, Elezkano-Zabaleta, tras firmar una primorosa segunda parte. El triunfo les permite empatar a siete victorias con los de Aspe y aprieta aún más la pelea por meterse directamente en semifinales del Parejas sin pasar por los play off. se dieron dos abrazos tremendos en elcuando no habían dado las once y media de la noche. No era para menos. El dueto de Baiko había sumado sudespués de, tras firmar una primorosa segunda parte. El triunfo les permite empatar a siete victorias con los de Aspe y aprieta aún más la pelea por meterse directamente en semifinales del Parejas sin pasar por los play off.

Hendaya no era un terreno fácil para nadie, con su grada repleta y su suelo brillante como un espejo, exigente y como un demonio. Por allí pasaban una cuestión de confianza para los líderes, Elezkano-Zabaleta, que venían de encajar dos derrotas consecutivas. Tuvieron el control inicial del marcador, no terminaban de romper en el juego. Se cobró una docena de pelotazos solemnes Zabaleta, que exigieron mucho a Imaz, pero agauntó. No podía Danel con un Laso correoso e imprevisible adelante. Y eso se tradujo en que nunca terminaran de abrir el partido.

Laso marró una pelota de zurda en el 13-8 y a partir de ahí se adueñaron del partido. Porque el de Viscarret tiró por la calle del riesgo, y acertó. Dibujó remates con la izquierda (algunos inverosímiles con el del 13-16 un gancho sobre la marcha) castigó de derecha y enredó a un Elezkano que no supo ni pudo salir de la telaraña.

Incómodo, sin la alegría de la primera parte, Zabaleta no logró imponer su ley ni quitaba pelota. Imaz cada vez iba más cómodo. Viniendo de atrás los azules pasaron de un 13-8 a meterse el partido en el bolsillo con un 13-18 sin que los campeones encontraran salidas.

Elezkano-Zabaleta 15

Laso-Imaz 22

Frontón. Daniel Ugarte de Hendaya, frontón lleno. 867 espectadores.

Marcador. 1-0, 1-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3, 7-6, 11-6, 11-7, 12-7, 12-8, 13-8, 13-18, 14-18, 14-19, 15-19 Y 15-22.

Duración. 55: 49 minutos.

Pelotazos. 386.

Saques. 2 de Elezkano, 3 de Laso.

Tantos hechos. 4 de Elezkano, 4 de Zabaleta, 12 de Laso, 1 de Imaz.

Tantos perdidos. 3 de Elezkano, 3 de Zabaleta, 4 de Laso, 1 de Imaz.

PAREJAS 2022

11ª JORNADA



Hendaya

Elezkano-Zabaleta,15; Laso-Imaz, 22.



Hoy/Labrit

Ezkurdia-Tolosa contra Peña II-Albisu.



Mañana/Etxeberri

Urrutikoetxea-Aranguren contra Irribarria-Rezusta.



Mañana/Atano III

Altuna-Martija contra Jaka-Mariezkurrena.



12ª JORNADA



Vi 4 / Gernika

Altuna-Martija contra Urruti-Aranguren.



Sa 5 / Pamplona

Ezkurdia-Tolosa contra Laso-Imaz.



Do 6 / Eibar

Jaka-Mariezku contra Irribarria-Rezusta



Lu 7 / Tolosa

Elezkano-Zabaleta contra Peña II-Albisu.