Oinatz Bengoetxea jugará el 29 de enero en el Labrit su último partido como profesional

29 de enero en el frontón Labrit. El pelotari navarro Oinatz Bengoetxea, Bengoetxea VI, dará por finalizada su carrera profesional como pelotari el próximo

El de Leitza disputará varios partidos de despedida en distintos frontones y pondrá el punto final a su trayectoria en el emblemático frontón de la capital navarra.

La empresa Baiko ha confirmado este martes a través de sus redes sociales el adiós de Bengoetxea a los 37 años de edad.

"Es un día un poquito triste después de tantos años jugando en profesionales", admite el navarro en el anuncio difundido a través de un vídeo. "Ha sido un privilegio total. He visto a muchos compañeros ya retirarse y es mi turno. Ya va a ser la despedida de los grandes frontones. Estoy muy orgulloso de la carrera deportiva que he hecho. He conseguido algunos títulos y he jugado grandes partidos. Los llevo en el corazón", asegura.

Bengoetxea no se olvida de los agradecimientos. "A todos los pelotazales, a mi familia y en especial a Bixente Artola, Txato, Arkaitz, mi hermano, y Asier, mi primo. Ellos han sido siempre mis referencias", comenta.