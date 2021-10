Vuelta con duelo de campeones

frontón Labrit (100% de aforo, pero con uso obligatorio de la mascarilla en el interior) se celebra con un choque de campeones dentro del Cuatro y Medio. Dos txapeldunes de la distancia, El día que la pelota regresa a la normalidad al(100% de aforo, pero con uso obligatorio de la mascarilla en el interior) se celebra con un choque de campeones dentro delDos txapeldunes de la distancia, Mikel Urrutikoetxea Joseba Ezkurdia , se jugarán en la Bombonera la plaza directa a las semifinales de 2021. Habrá buen ambiente, no está asegurado el lleno, y el navarro partirá como favorito para las apuestas.

Joseba Ezkurdia tiene grabada en la memoria la final del Cuatro y Medio de San Fermín de 2016. Ese día, que hacía un calor tremendo en el Labrit, el voleísta de Arbizu rozó con la yema de los dedos su primera txapela. Llegó a estar el luminoso con un 9-18 por el navarro. Pero Urruti fue capaz de voltear el juego y el partido. Lo hizo por la mínima ‘matando’ con un gancho y una apertura de manual.

Después ambos se han vuelto a ver las caras en la Jaula, con una victoria por bando. Urruti en el 17, Ezkurdia en las semifinales de 2018. Las circunstancias y situaciones son bien diferentes ahora.

EZKURDIA, BRILLANTE

Ninguno de los dos llegaba al Cuatro y Medio con un bagaje alentador. Pero Ezkurdia levantó a todo el mundo de los asientos el pasado viernes después de pasar por encima, literalmente, de Unai Laso. Gustó mucho por la velocidad con la que jugó, lo ágil que se le vio en la cancha y la frescura a la hora de terminar el tanto. Le buscó los pies a Laso, defendió y jugó con criterio, sin tonterías. Hubo a quien le recordó al Ezkurdia bicampeón.

Mikel Urrutikoetxea mostró dos caras con debut en el campeonato. Primero pasó por encima de Víctor, al que le dejó en siete y donde no encontró demasiada resistencia. El lunes en Tolosa también se mostró poliédrico. Maravilló en la primera parte contra Jaka, cuando se puso con un 21-5 favorable. Pero le costó un mundo cerrar el partido. Tanto que el guipuzcoano se puso 21-18 y si no llega a ser por la falta de saque final no se sabe qué hubiera podido pasar.

El dinero esta tarde mira por el navarro en proporciones de doble a sencillo.

PENDIENTE DE LA ENTRADA

Pero el Labrit será este sábado noticia por el regreso a las condiciones normales de aforo. Algo que no se daba desde el 7 de marzo de 2020, con la primera de las semifinales del Parejas.

Para este sábado quedaban localidades en todas las ubicaciones del frontón, al que habrá que ir con mascarilla.

¿La tercera la vencida para Peio Etxeberria contraAltuna?

Según los momios de salida, el partido de esta tarde en el Municipal de Bergara no tiene color. Se cantarán cienes a 30 por Jokin Altuna frente a Peio Etxeberria. Sin embargo, el delantero de Zenotz tratará de hacer trizas el pronóstico y también romper su estadística contra el amezquetarra en el acotados. Dos derrotas de dos partidos. Contundente el 22-5 que le hizo Jokin en la liguilla del 2019. Tampoco fue mucho más allá en el Cuatro y Medio de San Fermín de ese año, con un 22-10. Las circunstancias y la experiencia son bien diferentes hoy. Pero para los dos. Empezar bien será determinante.

Grupos A y D

​

​SEGUNDA JORNADA





Bergara (este sábado) Etb1



Altuna III contra Peio Etxeberria.



Bilbao (este domingo) Etb1



Bengoetxea contra Elordi

​

​CLASIFICACIÓN



1. Peio Etxeberria 1+14



2. Altuna III 1+5



3. Elordi 0-5



4. Bengoetxea VI 0-14



Se clasifican para semifinales los dos primeros de cada grupo