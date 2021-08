Urriza saca el billete a la décima

Javier Urriza demostró ayer que sigue siendo el número uno del remonte profesional. El pamplonés se impuso a Aritz Juanenea por 30-17 en Galarreta en la liguilla del Individual, con lo que consigue el billete a su décima final y sueña con sumar su octava txapela en la distancia.

“Estoy muy feliz de conseguir estar en la final. Cada año resulta más complicado por la edad, porque la gente joven viene por detrás con mucha fuerza, y porque también he tenido que afrontar el campeonato después de pasar el Covid”, comentaba ayer el pamplonés. “Después de meterme en la final el objetivo para mí ya está cumplido”.

Urriza ha afrontado el Individual muy justo de entrenamiento, y no en las mejores condiciones físicas, después de haber pasado el Covid. “Por suerte veo que voy a más en cada eliminatoria, pero muscularmente me he visto castigado y sin chispa en los primeros partidos”.

Urriza selló su pase a la final ayer después de imponerse 30-17 a Juanenea en un partido que resultó accidentado. El 14-12 marcó el devenir del partido. El delantero de Saldías ejecutó una dejada, a la que respondió Urriza con un dos paredes. Juanenea se lanzó a la contracancha con la intención de restarlo, con tan mala suerte de que se tragó literalmente el murete, dándose un fuerte golpe en la pierna derecha. Quedó tendido varios segundos en el suelo, y luego fue atendido durante cinco minutos en el set de descanso. A partir de entonces la eliminatoria se decantó claramente por el delantero pamplonés.

Urriza se enfrentará dentro de dos semanas al ganador de la semifinal en la que se enfrentarán Barrentexea contra Ansa II, al que le basta con hacer hoy 17 tantos, o el propio Juanenea, aunque las posibilidades son remotas.