Urriza defenderá el título y buscará la octava txapela

El pamplonés Javier Urriza, número uno del remonte profesional, defenderá su condición de campeón y jugará el Individual, la prueba reina de la modalidad, que será presentada en los próximos días, de la que ya se está disputando una fase previa y que comenzará para las figuras en dos semanas aproximadamente.

“He tenido un curso natural muy bueno, en el que he ganado todos los títulos en juego, y eso me ha dado confianza para dar el paso adelante y jugar el Individual”, comentaba ayer el remontista pamplonés. “Últimamente suelo decir que es el último y luego sigo, pero es verdad que cada vez es más complicado. Me sigo viendo competitivo y quiero pelearlo”.

Urriza, de 39 años, cuenta en su palmarés con siete títulos individuales, seis de Parejas y otros seis del Másters. Aunque el campeonato aún no se ha presentado de forma oficial, el pamplonés se toparía con una liguilla inicial para después o bien pasar directamente a la final o jugar una semifinal previa.

“Cuando empecé en el remonte y me dieron la oportunidad de probar, estar a este nivel y con este palmarés era algo totalmente impensable”, comentaba ayer Urriza. “En este campeonato el primer objetivo será meterse en la fase final y darlo todo para intentar pelear por la txapela. Llevársela para casa será algo increíble”.

Urriza tiene un par de semanas para afinar su puesta a punto.