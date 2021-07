Urruti, con molestias en la ingle y duda para la final

Mikel Urrutikoetxea terminó la terminó la semifinal tocado muscularmente . El delantero vizcaíno llamó al doctor Simón en el 2-17, de ahí se fue al vestuario donde fue atendido de molestias en la ingle derecha. Pudo terminar el partido sin aparentes problemas.

“No sé qué me ha pasado, pero se me ha ido cargando, cargando la zona y al final sentía molestias”, comentaba al término del partido del delantero vizcaíno. Como medida precaución Urruti fue sometido a un estudio radiológico del que su empresa, Baiko, no apuntó nada ayer. Hasta hoy no se confirmará si juega la final o no.