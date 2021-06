Siete equipos se plantan y no jugarán el Interpueblos

Actualizada 08/06/2021 a las 18:37

Los equipos de Barañáin, Estella, Esteribar, Larraun, Leitza, Santesteban y Ultzama emitieron este lunes a las diez menos cuarto de la noche un comunicado en el que informan que “tras examinar los pelotaris inscritos por cada pueblo se comprueba que con esta norma no se ha conseguido que el campeonato no sea más puro tal y como pretendía la Federación (...) Por lo tanto tras reunirnos decidimos por unanimidad no jugar el Interpueblos 2021”.

Los siete equipos apuntan que se ha usado mal los puntos A y C del punto 4-1.2. La norma dice que cada pelotari deberá estar empadronado en el municipio al menos 5 años antes del comienzo del torneo. Y apunta. “Excepcionalmente y en el caso de que un pelotari no sea inscrito por el municipio en el que esté empadronado, podrá participar en el torneo y por tanto ser inscrito por el municipio: a) donde nació (comprobante DNI o libro de familia) c) de donde sean oriundos ellos o sus padres (ídem)”.

Los siete clubes firmantes, sin citarlo, entienden que Pamplona no ha usado bien la norma, y piden la intermediación de la FNP. Fuentes federativas apuntaban ayer por la noche que el reglamento fue aprobado por la asamblea, por tanto por los propios clubes, el pasado marzo. Por eso -cree la entidad- que son los propios clubes quienes deben llegar a un acuerdo para salir del embrollo. De no hacerlo, tomará cartas en el asunto. El Interpueblos debe empezar el 20 de junio.