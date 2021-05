Zabaleta: “No me ha salido nada, hasta el tanto 13 no he empezado a jugar”

Actualizada 31/05/2021 a las 06:00

José Javier Zabaleta dio la cara después de quedarse en ocho tantos en la semifinal del domingo. El zaguero de Etxarren no le puso medio paño caliente a una derrota clara.

“Hasta el tanto 13 no he empezado a jugar ni a disfrutar de la semifinal. Desde que le ha salido la txapa a él no he ido bien. No he entrado en el partido hasta el tanto 13 y eso se paga muy caro. Si dejas de restar tantos saque y los que restas, si a Jokin se la dejas adelante no te perdona”, comentaba el zaguero de Etxarren, que reconoció que tuvo un problema con el resto. “Nueve saques son muchos, no me puedo permitir eso si quieres hacer un buen partido”

Reconocía el zaguero de Aspe que no encontró buenas sensaciones en la cancha desde el primer momento. “Él lo ha hecho muy bien, y se ha juntado con un día que no me ha salido nada; al principio me he visto con muy malas sensaciones, muy cansado. Y eso con un pelotari grande lo he pagado. He tenido descanso esta semana, pero no me he encontrado bien y he venido con dudas y si vienes con dudas se paga muy caro”, argumentaba ayer Zabaleta. “Al final no es excusa porque la semana pasada me encntraba muy bien, esta semana me ha entrado un poco de bajón. Solo me he quedado contento en tres tantos, en los que he podido soltar pelotazos buenos, cuando las cosas van así es difícil recuperarse”.

El Manomanista 2021 no se ha terminado para el zaguero navarro, que tendrá que jugarse el partido por el tercer y cuarto puetso la semana que viene. “Contra Rezusta va a ser muy difícil y a ver si nos recuperamos un poco físicamente”, decía. “Espero que el mano a mano cambie, hace un mes no teníamos nada que hacer y hay zagueros que se pueden animar”.

A por el tercer puesto, el domingo contra Rezusta



La penúltima entrega del Manomanista de Primera de 2021 se vivirá el próximo domingo en el Urantzu de Irún, donde José Javier Zabaleta y Beñat Rezusta se enfrentarán por saber quién es tercero y cuarto.

Hay que recordar que el partido tiene su importancia, ya que según el reglamento si hubiera una baja para la final prevista para el 13 de junio, el pelotari suplente sería el clasificado en tercera posición. Y ahí está en antecedente de Bengoetxea y Urrutikoetxea.

En cualquier caso, los dos partirán como cabezas de serie para el mano a mano 2022. Un elemento que puede interpretarse como una ventaja, o no ya que carecerán de rodaje.

