Laso sigue a la espera

Actualizada 28/01/2021 a las 06:00

El invierno va pasando para Unai Laso, y aún no ha recibido una llamada de Joserra Garai ni de Baiko para dialogar sobre su futuro. El delantero de Biskarret sabe que ese contacto tiene que producirse antes de julio -tal y como está acordado con la representación de los pelotaris-, pero todavía no se ha producido. Mientras sigue preparándose y jugando con el Huarte para seguir conectado a la pelota. “Intento no comerme mucho la cabeza y no estar todo el día dándole vueltas, pero a veces no