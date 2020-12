Jokin Altuna, com la txapela de campeón del Cuatro y Medio.

Actualizada 28/12/2020 a las 06:00

“Esta txapela es diferente, la voy a guardar con especial cariño”. Después de tres finales consecutivas sin tocar pelo, Jokin Altuna se encargó de autocoronarse con “otro regalo” en su carrera profesional, su segundo título del Cuatro y Medio (2017 y 2020), el tercero en la máxima categoría junto al tempranero Manomanista de 2018. Todos ellos en las disciplinas individuales.

“Son ya seis años como profesional y parece que llevo mucho más tiempo, pero tengo 24 años y debo seguir mejorando”, comentó el pelotari de Aspe en rueda de prensa, “No me tengo que quedar con los éxitos puntuales sino con el trabajo que hago día a día”.

El asalto a este entorchado comenzó en el preciso momento en el que encajó “el chasco” en la última final manomanista el pasado 29 de noviembre. Pero reconoció ayer que no fue hasta su victoria sobre Elezkano II en los cuartos de final de la ‘jaula’ cuando sintió que había revertido la situación.

“No me arrepiento de nada. Fueron momentos jodidos”, recordó el guipuzcoano. “Esto es un camino largo lleno de obstáculos y no hay que pensar que por una derrota dura vas por el mal camino o la vida se acaba. La travesía no es bonita porque todo sea fácil, sino porque de vez en cuando hay complicaciones”, apuntó un Altuna III orgulloso de una familia que “también sufre el copón” a su lado.

EL MAÑANA

Esta vez, el nuevo campeón del Cuatro y Medio se mostró fuerte, confiado, centrado y, sobre todo, disfrutando de cada instante en la cancha más allá de un revanchismo que, según él, no iba a funcionar ayer en el Bizkaia. Tampoco frente a un rival con quien no le gusta coincidir en las finales debido a que “somos personas que durante toda la semana entrenamos juntos y nos ayudamos mutuamente”.

“Me siento más campeón que nunca”, remarcó Altuna III ante los medios de comunicación. En menos de una semana, el delantero de Amezketa tendrá que pasar página y afrontar un nuevo reto en su trayectoria deportiva, sumar el Parejas a un palmarés con siete finales en Primera. “Si llego a otra final no será por mi trayectoria, sino por lo que haré a partir de mañana”, señaló Jokin, “Tengo que seguir trabajando e insistiendo en mejorar mis resultados”.