Este sí que es Altuna

Actualizada 28/12/2020 a las 06:00

La final del Cuatro y Medio me ha dejado una sensación extraña, esperaba más partido que lo que hemos visto. La impresión es que Erik Jaka se ha equivocado con la táctica a la hora de plantear el juego. Y que hemos visto al verdadero Jokin Altuna, no al que jugó la final del Manomanista, que no llegó a competir.

Lo que más me ha gustado de la final ha sido la actitud con la que ha afrontado Jokin Altuna la final. Yo tenía mis dudas de cómo iba a jugar Jokin la final después de un palo tan gordo como el que se llevó en el mano a mano. Pero desde el primer momento se le ha visto otra actitud, otra disposición. Ha sabido llevar el juego a su terreno, le ha metido mucha velocidad a la pelota con las dos manos, y jugando muy bajo la pelota. Altuna ha ocupado su sitio y es el que le ha marcado el tempo al partido.

De esa forma no le ha dejado a Erik Jaka desarrollar su juego como sí que pudo hacer en la final Manomanista. Y creo que Erik ahí se ha equivocado. Si Altuna te mete por abajo la pelota, en vez de ir hacia adelante hay que recular un poco, sacar la pelota, bombearla y a partir de ahí cambiar la táctica. Desde el sillón se ve todo muy fácil, pero luego hay que estar ahí y jugar. Eso es innegable. Pero me parece que Erik se ha equivocado también en cuanto que en ese momento hay que saber tener pausa, no precipitarse y replantear el partido.

¿Cómo se hubiera arreglado esta situación? Creo que lo hemos apuntado en algún comentario del Manomanista y de las semifinales. El papel de los botilleros en los partidos individuales es fundamental. Seguramente con alguien en la silla, Jaka hubiera parado el partido de otra forma y replanteado la táctica de alguna manera. Dos ojos desde fuera ven más de lo que parece. Y creo que es algo que las empresas deberían estudiar bien.

Altuna ha planteado muy bien su partido, y Jaka ha intentado ser fiel a su estilo, aunque no le ha funcionado. Las que ha tenido las ha metido, y ha dejado un par de tantos muy bonitos, pero también creo que ha perdido pelotas claras. Jokin le ha pasado por encima en un partido en el que el material me ha parecido muy correcto. Eran pelotas rápidas, como tienen que ser, en ningún momento me han parecido excesivas.

Con la final del Cuatro y Medio se terminan las finales de este año que ha sido tan raro, y en el que todo ha estado tan concentrado. Creo que a los pelotaris no les ha dado tiempo de asimilar bien los esfuerzos y que de campeonato a campeonato han ido liyteralmente con lo puesto. De las tres finales la que me ha parecido más interesante fue la que ganaron Ezkurdia-Martija. Por lo regulares que fueron y por la defensa que mostraron Olaizola y Urruti al menos medio partido.