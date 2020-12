Actualizada 27/12/2020 a las 06:00

Afrontamos otra final individual en menos de un mes, suena raro como está siendo raro todo este año en los frontones. Yo creo que están en la final los dos que se lo han merecido, porque tanto Jokin como Jaka han hecho un gran campeonato. La cuestión es ver qué final vemos ahora.

Altuna es una incógnita. Hay que ver cómo ha asimilado perder una final Manomanista hace menos de un mes como quien dice. Creo que se llevó un palo gordísimo, y que lo que ha vivido le ha afectado. A mí la sensación que me ha dejado en los dos partidos que le he visto del Cuatro y Medio es que le ha faltado chispa, no le he visto con la gracia que tiene otras veces, y si quiere ganar la final va a tener que cambiar de actitud de principio a fin.

¿Por qué? Porque aunque Altuna pueda salir como favorito, Jaka está de dulce. Y se le nota. Se vio contra Peio Etxeberria y se vio también en el partido contra Ezkurdia. Piensa una cosa, la hace en el frontón y le sale. Le salen todas. Eso es confianza, eso es lo que se suele decir que la camiseta roja tiene algo que te hace jugar de una forma especial . Jaka ha jugado los dos campeonatos, el Manomanista y el Cuatro y Medio, hacia adelante, con una actitud muy agresiva. Eso hace que sea él el que ponga el ritmo, te incomoda y va haciendo que juegues al ritmo que pone él, siempre.

Para mí una de las claves, sino la clave, de la final va a estar en el saque. Es la parte del juego en la que más le hemos visto sufrir a Jaka, y el ejemplo más claro es el partido contra Ezkurdia. Le hizo mucho daño, lo pasó mal y fue cuando más se le acercó en el marcador. Es el momento en el que se le suelen caer pelotas. Altuna, que suele ir con todo a la pelota en esa jugada, tiene que aprovechar muy bien el saque. Si no es con tanto directo, sí que le resulte difícil sujetar, y así hacerle sufrir en el tercer pelotazo.

Juan Martínez de Irujo es tricampeón del Cuatro y Medio