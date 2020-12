Ezkurdia y Jaka se juegan en Eibar estar en la final del Cuatro y Medio

Actualizada 18/12/2020 a las 06:00

El Cuatro y Medio rendirá su penúltimo viaje el domingo en el Astelena, con el que -posiblemente- es el mejor duelo individual que se puede ver ahora. Los dos campeones vigentes, el del Manomanista (Erik Jaka) y el del Cuatro y Medio (Joseba Ezkurdia) cruzan sus caminos por una plaza en la final del día 27. No es la primera vez que se encuentran en el acotado. En 2019 se vieron las caras en el oficial y en el de San Fermín. En ambos casos, ganó Ezkurdia: 22-20 y 22-17

Joseba Ezkurdia dejó muy buenas sensaciones hace una semana en su estreno. Dejó en ocho a un Artola que tuvo en el resto de saque un agujero. El delantero de Arbizu afronta el camino hacia su tercera final consecutiva del Cuatro y Medio.

“Esto no me supone más precisión porque todo este año está siendo raro, diferente. Me gustaría jugar la tercera final del Cuatro y Medio, pero sé que es muy difícil. Lo primero es ganarle a Erik, que está con muchísima confianza y que me va a obligar a hacer las cosas muy bien si quiero ganarle”, explicaba ayer el delantero de Arbizu.

“Tengo que hacer bien lo mío, en hacer mi juego y en que sea yo el que le pone el ritmo al partido. Si consigo poner yo mi velocidad, tendré opciones de ganar. Tengo que ir con confianza y con decisión de terminar cuando tenga la oportunidad”.

Joseba Ezkurdia lleva un trote tremendo en los últimos meses, con cambio de distancias y modalidades en poco tiempo. La semana pasada se vio un poco falto de chispa.

“De la final del Parejas al primer partido del Cuatro y Medio solo tuve cinco días, y de piernas no me vi nada cómodo”, explicaba el delantero navarro. “Me ayudó que Artola no tuviera su día, pero esto con Jaka no me va a valer”.

Ezkurdia reconocía este jueves en Eibar que mentalmente están siendo meses de una intensidad tremenda, con muchos frentes abiertos.

“Psicológicamente han sido meses muy duros, ahora estamos más tranquilos. Todo lo que ha pasado nos ha metido mucha presión, ha habido muchas cosas y ha sido difícil de llevar”, explicaba el delantero de Aspe. “Ahora los pelotaris ya estamos más pendientes solo de jugar y de entrenar”.

A la hora de separar los lotes, Ezkurdia sacó una pelota con más salida de frontis para ponerle más ritmo, y otra más zakarra que andaba menos por el suelo. No hubo queja por parte de ninguno de los dos protagonistas.

JAKA Y LA CAMISETA

Erik Jaka afronta su primer torneo individual como campeón manomanista. El delantero de Lizartza sacó el pasaporte para las semifinales después de un durísimo partido en el que se impuso a Peio Etxeberria por la mínima. El navarro le tuvo literalmente contra las cuerdas.

“Poco a poco me voy encontrando un poco mejor en la cancha, con confianza. Me siento mejor que hace una semana. Peio Etxeberria hizo un grandísimo partido, tuve que sudar y trabajar mucho para poder ganarle”, analizaba el guipuzcoano. “Ezkurdia creo que es el rival más difícil que me puedo encontrar”.

Jaka ya ha hecho el análisis del partido contra el de Zenotz, y sabe qué no se puede volver a repetir. “Creo que tengo que sentirme mejor en el frontón. La semana pasada él llevó el ritmo del partido y yo fui a la defensiva, así es muy difícil ganar y sufres mucho más. Yo espero encontrar mi sitio en la cancha y darle a la pelota con sentido. Aquí no vale con atrasar , tengo que terminar mejor”, explicaba. “El año pasado jugué contra él y le perdí, pero me dejó cosas muy buenas. Perdí contra Altuna también, les hice trabajar mucho pero no fui capaz de ganarles. Yo creo que las referencias del año pasado no son válidas, los dos hemos mejorado mucho y que llegamos muy bien y con mucha moral. Joseba es un especialista, y el modo de castigarle es no regalar, porque él no regala. Sacar bien, aprovechar las oportunidades y cuando toque defender, ser capaz de sufrir”.

Jaka va a cerrar un año en el que ha sido semifinalista del Parejas, campeón del Manomanista y está en las semifinales del Cuatro y Medio, con posibilidades ciertas de pelear por otro título en menos de un mes. “Lo mejor de todo es ver que estoy siendo regular y que estoy arriba toda la temporada”.

Tres meses agotadores para Ezkurdia

Ezkurdia tiene en la mano alcanzar su segunda final en apenas dos semanas. Sería una forma magnífica de redondear una temporada en la que el delantero de Arbizu ha tenido que soportar un desgaste a todos los niveles muy importante.

Desde que el 4 de octubre se reaundó el Parejas, al navarro le ha tocado competir y estar en la pelea del propio Parejas (campeón), más el manomanista y el Cuatro y Medio. Todas las distancias en algo más de dos meses. Y no solo eso, le ha tocado lidiar con un conflicyto laboral y una huelga, en la que ha sido determinante para su solución.