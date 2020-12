La 'reválida' de Peio Etxeberria

Actualizada 11/12/2020 a las 06:00

Los cuartos de final del Cuatro y Medio 2020 dan comienzo este viernes en el Bizkaia de Bilbao con el primero de los tres encuentros agendados por la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEPM). Peio Etxeberria encara una nueva oportunidad de hacerse un hueco entre los cuatro mejores manistas de la distancia en la que es su segunda convocatoria en la máxima categoría.

El delantero de Zenotz, de 22 años, desafía precisamente a Erik Jaka, quien debuta con moral renovada tras la conquista del título manomanista. Los dos pelotaris de Aspe reeditan así su encuentro de la pasada edición de la ‘jaula’, una decisiva tercera jornada de la liguilla del grupo A donde el guipuzcoano certificó su salvoconducto a semifinales al vencer por 22-15.

SUS REFERENCIAS

“El poder estar entre los cuatro mejores es algo muy bonito”, afirmó este jueves Etxeberria tras la elección de material. “Siempre es un plus medirse contra el campeón manomanista. Está claro que él tiene la obligación de ganar y será el favorito. Tengo a mi favor la confianza de haber superado mi primer partido”, añadió. El navarro se mostró resolutivo en su eliminatoria previa al vencer con autoridad a Arteaga II (8-22).

Una toma de contacto que envalentona al navarro frente a su rival de la velada de este viernes. Erik Jaka, que vestirá de colorado en su primer campeonato oficial, llega a la cita con apenas un simulacro de partido que le ha servido para, al menos, coger las referencias del acotado después de coronarse a todo frontón. “He tenido poco tiempo de preparación pero no me puedo quejar, viniendo de donde vengo creo que todos firmarían”, aseguró. “Me gustaría estar de nuevo en esa batalla por la final”.

El cabeza de serie apartó este jueves pelotas de 104’7 y 104’4 gramos “quizás con algo más de gracia”, comentó, frente a los cueros de 104’2 y 105 gramos que escogió Peio Etxeberria. “Será vital estar desde el principio por delante en el partido, meterle ese ritmo que igual pueda sorprenderle”, adelantó el de Zenotz. “Tendré que sacar bien, sacarle de su sitio y esperar que él no tenga su día”.