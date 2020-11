Una deuda pendiente para Ezkurdia

Actualizada 13/11/2020 a las 06:00

El frontón Astelena echará en falta a sus dominicales parroquianos a propósito del duelo con más atractivo de los cuartos de final del Manomanista: Joseba Ezkurdia frente a Jokin Altuna. Un cruce que algunos no deseaban ver tan pronto. “De los que venían de abajo, Jokin era el candidato más fuerte para la txapela”, apuntaba este jueves el delantero de Arbizu, con ocasión de la elección de material. “Era importante evitarlo, pero me ha tocado a mí”. Lo dice con conocimiento de causa.

En sus siete participaciones previas a esta desangelada edición sin público, Ezkurdia ha rivalizado con el amezketarra tan sólo una vez a todo frontón. No olvida aquel día. “En la semifinal de 2018 hicimos un partido muy duro y Altuna terminó por proclamarse campeón ese año”, recordaba. Una derrota que le privó de sus opciones de entrar en el club de la triple corona. Desde entonces tiene una deuda pendiente.

El delantero de Aspe, de 29 años, persigue así el prestigioso título manista, el único que le falta por conquistar en su palmarés personal, eclipsado esta vez por el aliento de un rival rodado en octavos. No obstante, Ezkurdia se muestra seguro de sí mismo. “En las últimas semanas, me he encontrado mucho mejor durante los entrenamientos mano a mano y físicamente he notado un salto. Me veo con chispa, con ganas, más rápido y con confianza”, afirmaba. “Tampoco le tengo miedo a un partido largo”.



EL EXPEDIENTE

El de Arbizu ha compartido foco con Altuna III hasta en dieciséis ocasiones en compromisos oficiales de la LEPM. Once de ellos en el Campeonato de Parejas, 4 dentro del Cuatro y Medio y este domingo sumarán su segundo duelo mano a mano. Juntos se reparten los triunfos, ocho para cada uno. No obstante, Ezkurdia ha logrado sus mayores hazañas profesionales a costa del guipuzcoano, como fueron las dos finales de la ‘jaula’ (2018 y 2019) o la semifinal de su primer entorchado del Parejas. “Siempre sales reforzado si ganas a un pelotari como Jokin Altuna”, subrayó el cabeza de serie.

Ezkurdia, que desde hace dos años tiene plaza reservada entre los cuatro mejores manistas del torneo individual, afronta ahora un examen exigente en su debut este domingo en Eibar. “Habrá muchos detalles que cuidar y gestionar bien los nervios, la tensión y los tiempos del partido”, reconocía.

El campeón de Primera y el de Promoción, frente a frente

El vigente campeón del Manomanista, Iker Irribarria, comienza su defensa del máximo título, precisamente, frente a su homólogo en la categoría de Promoción, Darío Gómez. Un duelo de campeones que abre los cuartos de final esta noche en Irún. “Darío viene rodado, no sólo de octavos, sino también de la previa que jugó contra Peio Etxeberria. En ambos partidos demostró las cualidades que atesora”, ha comentado el zurdo de Arama recientemente, “De todos modos, llevo dos años entrando en cuartos de final y la presión del debut la voy asimilando”.

Por su parte, el delantero riojano, de 24 años, encara una oportunidad de oro desde su debut en 2015. “Enfrentarme a un cabeza de serie y vigente campeón es todo un subidón para un pelotari como yo”, ha manifestado.