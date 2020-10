El juicio por la final del Parejas seguirá adelante salvo que la LEPM rectifique

Actualizada 30/10/2020 a las 06:00

El acuerdo alcanzado el martes no dio carpetazo al conflicto existente en la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEPM). La demanda interpuesta en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sigue su curso después de que el pasado 13 de octubre el sindicato ELA, en representación del colectivo de pelotaris de Baiko, solicitara la suspensión cautelar de la final del Parejas 2020 prevista el día 18.

Una medida que respondía a la decisión tomada por Borja Osés, Juez de Competición de la LEPM, tras dar por perdida “a efectos clasificatorios” la última y decisiva semifinal que debían disputar Asier Agirre y Jon Ander Albisu. La pareja de Baiko no compareció en el frontón Bizkaia al encontrarse en huelga, por lo que se dictaminó un 22-0 que permitió a Ezkurdia-Martija obtener el segundo billete para la final.

Bajo esta circunstancia, ELA acudió a los tribunales al observar “una grave vulneración” del derecho de huelga. Solicitud que fue incluida en un auto que paralizó la fase final del campeonato a la espera de una resolución judicial en la Sala de lo Social del TSJPV. Proceso para el que están citados la LEPM, las empresas Baiko y Aspe, así como los demandantes el próximo 19 de noviembre.

Este asunto no ha sido sondeado durante las conversaciones que han desbloqueado la actividad profesional, pero hay margen para una solución. Desde el sindicato sostienen que “no hay acuerdo que valga que no sea dejar sin efecto el 22-0 de la semifinal. Más que un acuerdo sería un allanamiento por su parte”, es decir, una rectificación total o parcial por parte del Juez de Competición y el reconocimiento de las pretensiones de los pelotaris.

Un naufragio anunciado

Por regla general las huelgas siempre las gana el poder, pero aún sabiendo que las vas a perder hay huelgas que las tienes que hacer por dignidad. Estas palabras del expalista vizcaíno e intendente Jesús Azurmendi, recogidas en el blog personal de Aitor Totorika, simbolizan el recuerdo exaltado de la crisis que se inició en mayo de 1996 en el seno de la extinta Asegarce, la génesis empresarial de la actual Baiko Pilota.

Se cumplía el tercer año desde que la operadora había adquirido la explotación del frontón industrial del Club Deportivo Bilbao, la céntrica insignia pelotazale del ‘botxo’, y absorbía con ella la gestión del cuadro profesional de pala. Sin embargo, la escasa rentabilidad económica, la insuficiente asistencia y la voraz efervescencia de la mano en las canchas y televisores animaron a Asegarce a ofrecer una renovación a la baja a más de una veintena de pelotaris que terminaban en ese momento sus contratos. Nadie aceptó aquellas condiciones.

Se articuló así una huelga con un final ya escrito, a la que pese a todo se sumaron los cinco únicos palistas con contrato en vigor, como fueron los riojanos Juan Pablo, Daniel y Garrido, además de los navarros Insausti y Arcelus.

“Fuimos un colectivo que facilitamos mucho las cosas a la empresa. Todos nosotros estábamos con contratos para finalizar y Asegarce no quería continuar con el grupo”, recuerda Óscar Insausti (Pamplona, 1964). “Se decidió acudir a una huelga que no era al uso, carecíamos de elementos para presionar o dialogar con la empresa para buscar un contenido y una solución”, reconoce, “Teníamos claro desde el primer momento que la palabra huelga equivalía a la salida de todo el cuadro de palistas”. No hubo una alternativa.

Tenía 32 años y pocos días antes había conquistado el segundo de sus siete entorchados individuales desde que debutara en 1994. Faltaba más de un año para que finalizara su contrato profesional y, sin embargo, Insausti no dudo en apoyar a sus compañeros. “Formaba parte de un cuadro donde tenía verdaderos amigos por los que apostarlo todo y otras personas a las que sabía que no iba a volver a ver en la vida”, recuerda, “Y no me arrepiento.

La operadora vizcaína, tras lo que llamó un “período de reflexión”, echó el cierre a su sección de herramienta, incluso después de haber invertido dinero en mejorar la imagen del Club Deportivo Bilbao -“lo dejó inmaculado”, señalan algunos- y haber realizado esfuerzos por que cuajara la mano en aquel feudo. La pala sólo fue un instrumento. El medio para un fin.

“Decidimos hacer piña, perder los contratos, no jugar, no cobrar y mostrar nuestra solidaridad con los compañeros sabiendo que era nefasto. Asegarce se frotaba las manos y le hicimos un grato favor para plegar velas y dejar la pala”, comparte ‘Seve’ Arcelus (Pamplona, 1955), palista profesional durante más de dos décadas.

“Las personas que dirigían en aquel momento Asegarce eran emprendedores, listos, y querían la pelota con muchísima pasión. Fue una empresa que dignificó a la pelota y al pelotari, y lo digo convencido”, defiende el seleccionador nacional de herramienta, “Pero el amor y la afición por un deporte queda a un lado si los números no cuadran”.

Tuvieron que esperar algo más de un año, hasta principios de julio de 1997, para volver a desempeñar, bajo el paraguas de la promotora Eusko-Basque, una afición que compaginaban en el día a día con sus puestos de trabajo en Caja Navarra o Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN). Tras los relevos en la gestión del leño por parte de Emanbilbo, Asfedebi o Innpala, la especialidad sobrevive actualmente con el apoyo institucional de la Diputación de Bizkaia y el patronato que dirige Baiko Fundazioa, ente presidido por Karlos Arguiñano.

Apenas dos días después de firmarse la tregua en la mano profesional, José Ramón Garai adelantó en la televisión pública vasca que Baiko hará llegar hoy a Iosu Eskiroz una propuesta para incorporarle a su cuadro profesionales antes del 1 de enero, fecha límite acordada entre la LEPM y los pelotaris. El zaguero navarro, de 22 años, tuvo que abandonar la promotora nueve días después de proclamarse campeón del Parejas de Promoción y tras serle retirada una oferta de renovación que se justificó “ante la necesidad de reducir gastos” y su “falta de interés por continuar”.