Actualizada 23/10/2020 a las 06:00

Autodefinido como un perfil moderado, Javier Conde Zandueta (Pamplona, 49 años) embocó el pasado martes una nueva etapa al frente de la Federación Navarra de Pelota Vasca (FNPV). Es el vigésimo hombre que ostenta este cargo. Abogado de formación y ‘currela’ en la cadena de montaje de Volkswagen, Conde se ha servido de su aval como gestor en diferentes entidades deportivas para proyectar un mandato de cuatro años apuntalado en la educación, la comunicación y la mejora de una federación “consolidada”.



El cargo de presidente no es nuevo para usted

Son ya doce años vinculado a la gestión deportiva y he tenido la suerte de presidir varias entidades. El cargo me es familiar y, en este caso, me hace especial ilusión porque la Federación Navarra de Pelota Vasca tiene prestigio y es un deporte que forma parte de la idiosincrasia de los navarros.



¿Supone un desafío en los tiempos que corren?

Dentro de AEDONA y ACEDYR me ha tocado defender los intereses de los clubes ante las instituciones desde el inicio de la pandemia y sé que entro en un momento complicado. Es un reto importante ocupar este cargo en una época donde previsiblemente no vamos a poder ejercer nuestro deporte con normalidad hasta octubre del año que viene.



Se dijo de usted que lideraba una candidatura continuista

Al cabo de los años me gustaría gozar del reconocimiento social que tiene Miguel Ángel Pozueta. Todos tienen un buen concepto de él. Sin embargo, mi perfil es más joven y representa otra perspectiva del deporte.



¿Qué reivindicaciones ha recogido de sus reuniones con los diferentes estamentos?

Visité la totalidad de las entidades deportivas que conforman la federación y me encontré con clubes de todos los tamaños y múltiples necesidades. Detecté rápidamente los problemas y me llevé la sorpresa de que hay mucho trabajo por hacer. Hay pueblos que históricamente han sido grandes canteras de pelotaris y, hoy, apenas hay un grupo de padres tirando del club.



¿Qué proyectos ha trasladado a los pelotaris?

He descubierto que los deportistas se sienten poco atraídos por los campeonatos navarros, hay que darle una vuelta a la participación, que no pierdan la motivación. En este campo voy a implementar la figura de Atención al Pelotari que va a servir de enlace entre el deportista y la Junta Directiva, ya que el pelotari muchas veces se siente aislado.



¿Qué hay de los jueces y técnicos?

Con los jueces he pasado muchas horas analizando la problemática que existe. Han perdido la referencia de promocionar al ámbito profesional después de que las empresas manistas crearan su propio comité de jueces. También reclaman la mejora en el funcionamiento de señalamientos, la puntualidad en los pagos… Hay que buscar motivaciones para este estamento. Asimismo, este momento supone una gran oportunidad para apostar por la formación, debemos aprovechar esfuerzos y el parón de la competición para hacer cantera tanto de jueces, técnicos del clubes, etc.



Tras ser elegido por la Asamblea, usted garantizó una renovación sosegada. ¿Mantiene ese ideal?

Hay gente veterana sobre la que hay que apoyarse aunque no sigan en la Junta Directiva. No se puede despreciar el trabajo altruista de más de veinte años, pero al mismo tiempo hay que modernizar las áreas y designar especialistas. La federación tiene una estructura de trabajo consolidada, pero hay que cambiar muchas cosas, entre ellas la comunicación. Hay que utilizar el ecosistema digital. Tiene que existir un departamento de comunicación para una federación tan importante como la nuestra.



Su programa estaba compuesto por más de 40 iniciativas, ¿es demasiado ambicioso?

Es evidente que iremos despacio pero con los objetivos claros y definidos. Es muy importante que haya varios departamentos que se pongan a trabajar en favor de la pelota y uno de ellos es el de educación. Trabajar desde la base el amor por la pelota es fundamental para los clubes actuales. Ese trabajo previo con ayuntamientos, escuelas y técnicos es primordial.



¿Cuál es su postura respecto al conflicto existente en la mano profesional?

Sé que hay una patata caliente con las empresas profesionales. Es evidente que como federación tenemos que apoyar primero a los clubes y luego a los pelotaris navarros. Estoy seguro de que Mariezkurrena y Laso serían una gran combinación para el Parejas y ver que esos chicos, con esa proyección, se van a quedar fuera, como presidente, me duele. No podemos exigir a las empresas nada pero hay cosas que se deben trabajar. Es triste y llamativo que los clubes no tengan derechos de formación sobre los pelotaris. Tenemos que ejercer como mediadores o estar disponibles para lo que se necesite, tenemos que dar un paso adelante.

Un presidente polifacético





Carente de profundas y ortodoxas raíces pelotazales, Conde defiende su afición multidisciplinar por el deporte. “Con 6 años me regalaron mi primera pelota a mano, una goxua, dentro de una caja gigante”, recuerda, “De jóvenes nos movíamos por toda la Comarca de Pamplona buscando un frontón donde jugar a pala, en pueblos como Ororbia o Nuevo Artica. Ahora me gusta mucho la pelota a mano y llevo diez o doce años viniendo al frontón muchísimos sábados y viviendo el ambiente pelotazale del Labrit”. En las instalaciones de la Ciudad Deportiva Amaya ha coqueteado también con el squash, el tenis, el pádel, el fútbol en categoría de veteranos o incluso ha ejercido como árbitro en encuentro de fútbol y baloncesto en la Universidad de Navarra. Es, asimismo, socio de Osasuna desde los 14 años. Javier Conde ya ocupó las páginas de este periódico cuando en 1994 pudo hacer frente al pago de sus estudios al ganar junto a un compañero 1.600.000 pesetas en el concurso “Lingo” de TVE. Un pasatiempo que le llevó a participar en programas como “Alta Tensión” con Constantino Romero o “La Ruleta de la Fortuna” con Fernando Esteso. También se reconoce devoto del teatro, la ópera, el cine o la montaña.