Ezkurdia: “La solución del conflicto pasa por el diálogo”

Actualizada 18/10/2020 a las 06:00

Joseba Ezkurdia tendría que haber jugado hoy la final de Parejas, pero no le va a quedar otra que esperar a que se resuelva judicialmente el embrollo de las semifinales.

Menuda semana más rara.

Sí, muy rara, diferente, mala... de todo. No ha sido la mejor forma de afrontar una final que al final no se ha podido jugar. Es lo que ha tocado. Nosotros hemos intentado ser duros de cabeza.

Y con la duda de Martija hasta última hora, que tampoco ayudaba.

No, para nada. Ha sido en general una situación extraña, rara y muy mala. Para mí lo de Martija fue un golpe duro que nos ha trastocado mucho los planes.

No se juega la final.

No, y es una pena. Y también me da una parte enorme por Agirre-Albisu. Jon Ander lleva diez años en profesionales, ha jugado una final y sabe lo que cuesta. para Agirre era una gran oportunidad, y creo que ellos también se merecen poder jugar y que la luchen.

¿En qué les ha afectado tanto ruido?

En todo. Nosotros hemos trabajado toda la semana pensando que la final se iba a jugar... Pero es que luego menos de pelota se ha estado hablando de todo este conflicto durante estos días. Estamos todo el día con la huelga y con estos temas en el ambiente. Nosotros también estamos negociando con Aspe.

¿Una reducción de sueldo?

Sí, claro. Antes de la salida del ERTE nos bajamos el sueldo para salir en verano. Llegamos a un acuerdo para tres meses, y ahora estamos negociando con la empresa otra bajada de sueldo e intentando llegar a un acuerdo.

¿Esa bajada es del 20%?

Sí. La semana pasada hablamos, la anterior también. Hay diálogo por las dos partes y creo que así se entiende la gente. Se habla, se negocia, y ese es el camino. Los pelotaris vemos la realidad que hay y la entendemos. Las cosas económicamente no están bien, lo vemos todos, y a eso hay que buscarle una solución. Queremos un acuerdo con la empresa, y creo que lo conseguiremos.

¿Es difícil representar a una plantilla? En el sentido de que usted tiene una gran responsabilidad.

Yo creo que hay que saber muy bien dónde estás y para qué. Nosotros estamos negociando de acuerdo a varios baremos. Es lo normal, no podemos exigirle a un chaval recién debutado que se baje un 20%. Cuando hablamos con Fernando Vidarte solemos ir una representación de cuatro o cinco pelotaris, y luego todo lo que se habla con la empresa se comenta con el grupo, o por whatsapp o con reuniones que solemos hacer. Creo que hay que hacer las cosas así, hablando. A ver si el panorama se va aclarando, se soluciona y se aclara.

¿Cómo se ve el conflicto de Baiko desde la otra orilla?

Es difícil opinar. Lo más importante para solucionar esa situación es hablar y eso es algo que no se está haciendo. Los pelotaris de Baiko y la empresa tienen que tener reuniones, tienen que hablar... Todos los pelotaris sabemos que la situación es difícil, que los frontones tienen el aforo limitado. Basándonos en eso hay que hablar, hay que ser comprensivos con todos. Los pelotaris de Baiko dicen que no tienen opción de hablar, y ese debe ser el punto de partida. Al principio yo pensaba que era imposible llegar a una huelga, porque es algo muy malo para la pelota, para la afición y para todos. Ha sido un gravísimo error llegar hasta la huelga. Yo pensaba que aquello se podía arreglar, pero cuando vi la rueda de prensa de Tolosa y que había 15 pelotaris allí... ahí sí que vi posible una huelga. Me da mucha pena porque hay un montón de ruido.

La política de mano de hierro no funciona, está demostrado.

La mano de hierro funcionaría hace unos años, ahora ya se ha visto que no. La manera no es esa, es el diálogo. Nosotros en Aspe tenemos la ventaja de que la relación con Fernando Vidarte es buena, que se puede hablar con él y eso luego en el frontón se ve. Yo creo que los pelotaris de Aspe rendimos bien porque nos sentimos a gusto y cómodos en la empresa. Eso influye en el rendimiento, porque tienes la cabeza tranquila y solo tienes que pensar en jugar en la cancha, no de otros temas.

¿Un conflicto así destruye un vestuario?

Sí. Baiko está dividido en dos, hay un grupo que piensa diferente a los 15 pelotaris y no es difícil que entre ellos haya mucha tensión y seguro que no es el ambiente que tenían antes. La pelota es un mundo muy pequeño, somos muy pocos y que haya esto nos influye a todos.

¿Cree que la pelota puede desaparecer?

Lo veo muy difícil. Yo creo que esto va a ser algo temporal, que al final llegarán a un acuerdo. Si esto se enquista, sigue así y no hay voluntad de solucionarlo, esto se acaba. Pero la pelota va a seguir sí o sí con Baiko o con quien sea. por televisión, por afición a la gente le gusta la pelota. Es el momento del diálogo, de dejar el orgullo a un lado y llegar a una solución.

¿Cómo ha sido intentar mantener enchufado y vivo a Martija a pesar del coronavirus?

Cuando supe la noticia me dio mucha pena. No era la mejor forma de afrontar una primera final, creo que no ha podido disfrutar de todo lo que es la primera final.

¿Y a usted quién le ha mantenido a usted vivo esta semana?

Mi gente se procupa mucho por mí, y en el grupo también la gente está muy pendiente. En el grupo que tenemos me desahogo, saco todo lo que llevo dentro, porque lo necesito. Estas situaciones te exigen ser duro de cabeza y tirar para adelante.