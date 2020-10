Actualizada 04/10/2020 a las 06:00

Contra viento y marea, Asier Agirre y Jon Ander Albisu se encargaron el sábado de romper moldes en la segunda jornada de las semifinales del un Parejas reiniciado seis meses y medio después de su suspensión a causa del coronavirus. El combinado de Baiko venció con autoridad a Jaka-Zabaleta, que en febrero eran líderes del campeonato, y se sitúan con opciones de ser finalistas en medio de un escenario de huelga anunciado para los próximos días.

Fue el delantero pamplonés, encargado de suplir la baja de Unai Laso en su estreno en la máxima categoría, quien se destapó como un verdadero terremoto. Clarividente, participativo (peloteó veintitrés veces más que su rival en los cuadros alegres) y sensato en su juego, Agirre explotó en las labores ofensivas. Facturó doce dianas, de las cuales cuatro fueron de gancho y tres de dos paredes; conectó dos saques y anotó un único fallo de zurda (14-17).



SIN RUMBO

El actual campeón del Parejas de Promoción resultó embriagador frente a un Erik Jaka desconocido, que nada tenía que ver con la versión exhibida en los meses invernales. Lento de movimientos, incapaz de contener el juego rival, ni de imponerse en el remate. Apagado. El guipuzcoano no consiguió asaltar la victoria ni siquiera tras el primer descanso publicitario con el que recogían una tendencia esperanzadora en el 12-13.

Todo ello desembocó en una tendencia continuista que se fue envenenando. José Javier Zabaleta trató de remar desde la zaga pero echó en falta al compañero con quien se impuso en doce de los catorce encuentros de la liguilla de cuartos de final del Parejas. Pero ya nada era lo mismo. La última ocasión clara de Jaka llegó con una volea de zurda (13-15), mientras el zaguero de Etxarren cometía tres errores consecutivos que enterraban cualquier reacción.

De esta forma, la dupla de Aspe se ve con pie y medio fuera de la final del Parejas aunque cuenta con unas pocas opciones matemáticas supeditadas a los resultados de terceros.

Jaka-Zabaleta 14

Agirre-Albisu 22

Frontón. Bizkaia de Bilbao. Unos 270 espectadores, por poco el aforo permitido actualmente en el Labrit.

Pelotazos. 640.

Duración. 69:31 minutos.

Saques. 2 de Agirre.

Tantos hechos. 6 de Jaka, 3 de Zabaleta, 12 de Agirre, 2 de Albisu.

Tantos perdidos. 1 de Jaka, 5 de Zabaleta, 1 de Agirre, 4 de Albisu.

Dinero. 100 a 50 a favor de Jaka-Zabaleta.

Agirre “Me he sentido libre, con la idea de disfrutar del partido”

El delantero pamplonés se estrenó con victoria en su primera incursión en el Parejas de Primera y tras prolongar su contrato con Baiko por dos años y medio. “Me he sentido bastante suelto, bastante libre, venía con la idea de disfrutar el partido. Tenemos la gran suerte de dedicarnos a lo que es nuestra pasión desde pequeños y todo lo que pasa extradeportivamente hay que dejarlo al margen para salir a la cancha a darlo todo”, aseguraba ayer tras el partido. “Jon Ander se ha puesto el mono de trabajo en los momentos en los que Zabaleta apretaba y ha defendido mucho”.

Jaka “Se me subían los gemelos y me ahogaba en esprints”



“Desde el minuto uno del encuentro las sensaciones han sido malísimas, no podía entrar en el juego, me sentía sin ritmo, fuera de sitio. Ha sido un partido para olvidar”, reconocía Erik Jaka. “Creía que venía al partido en plenas condiciones pero desde un principio he sentido que las piernas no me iban, se me subían los gemelos, se me agarrotaba el isquiotibial y me ahogaba en dos esprints”, explicaba el pelotari de Aspe tras encajar su segunda derrota en la liguilla de semifinales del Parejas, “No he podido ayudar en nada a Zabaleta y no le encuentro explicación”.