El limbo de Unai Laso

Actualizada 08/08/2020 a las 18:03

Cuando el 23 de junio la LEPM anunció el reinicio de la actividad manistas se asumió, en un inicio, que la nueva propuesta deportiva y empresarial del calendario estival daría cabida a los ocho pelotaris que unos meses antes se encontraban sumidos en las semifinales del Campeonato de Parejas. Sorprendió que no fuese así. De entre todo ellos, sólo Baiko decidió dejar fuera a Unai Laso.





El delantero de Viscarret, a sus 23 años, quedó al margen de la convocatoria después de ocupar junto con Albisu la quinta plaza de la liguilla del Parejas, superar el decisivo play-off y alcanzar la fase final en su primera participación como titular del campeonato oficial. Un hito en su trayectoria al que deberá tomar el pulso de nuevo en octubre.



“Es una situación rara, siento que estoy en la nevera”, reconoce el manista navarro. “Creo que me merecía haber entrado en el Masters después del año que he hecho. Quedé tercero en el último Cuatro y Medio, siendo el único representante de mi empresa, y en marzo alcancé uno de los momentos más importantes de mi carrera, como lo es una semifinal del Parejas a la que se llega en contadas ocasiones y para la que tienes que estar al cien por cien”, repasa.





DESVENTAJA



En el último mes y medio, Laso ha disputado tres partidos, dos de ellos como suplente de Urruti en el Masters y, el más reciente, un caluroso estelar en Huércanos. Escasas alternativas que contrastan con las oportunidades que tendrán sus rivales del Parejas para foguearse, al menos, durante las catorce jornadas del torneo. Un escenario desigual.





“Fue durante el verano cuando más creí el año pasado. Di la talla en varios partidos de Primera y empecé a coger confianza. Vencí a Jaka en la ‘jaula’ del Torneo Bizkaia, luego gané la txapela de la Aste Nagusia de Bilbao y conseguí que me programaran buenos partidos”, recuerda.





Este agosto su posición no mejorará ya que, por el momento, tiene comprometidos tres partidos de complemento, el primero mañana en Irurtzun.





SU RENOVACIÓN





Unai considera que su actual situación supone un perjuicio y un freno para su progresión. “En Primera creces cuando juegas bastantes partidos, te haces a los rivales, al ritmo y al material. Si luego bajas a Segunda, todo es muy diferente ya que las pelotas cambian totalmente, el ritmo no es tan alto y los partidos no son tan intensos como cuando te enfrentas a Altuna o Aimar”.



El delantero de Baiko, cuyo contrato caduca el 19 de septiembre, se muestra tranquilo respecto a su futuro. Los posibles recortes salariales y de plantilla sugeridos esta misma semana por el director de Baiko parecen no preocuparle demasiado. “Se han empezado a mover un poco las cosas y estoy pendiente de que la semana que viene haya alguna propuesta”, apunta, “He hecho el mejor año de mi carrera y debería tener la posibilidad de renovar”.