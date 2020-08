Joseba Ezkurdia: “El objetivo es prepararme para octubre”

Actualizada 06/08/2020 a las 06:00

Tres victorias en seis jornadas. Las cosas no le están yendo tan bien como le gustaría a Joseba Ezkurdia (Arbizu, 29 años). Encajar las dos derrotas más abultadas del Masters CaixaBank (8-22 y 6-22) y su empeño por recuperar el status que gozaba en los meses previos a la alarma sanitaria, se han convertido en pequeños obstáculos en la cuenta atrás hacia un mes de octubre donde al delantero de Arbizu deberá hacer frente a tres competiciones oficiales.



Mañana afrontan el ecuador del Masters. ¿Cuál es su balance hasta la fecha?

Hemos tenido partidos buenos en los que hemos competido muy bien pero especialmente dos encuentros en los que hemos hechos las cosas muy mal, Artola-Rezusta y Altuna III-Imaz nos dieron dos palizas tremendas. Como era de esperar, no me siento del todo cómodo en la cancha. Pero el objetivo es, poco a poco, coger ritmo y prepararme bien para lo que nos aguarda a partir de octubre.



¿Entonces entiende el Masters como un medio para un fin?

Claro que queremos hacer un buen torneo y estar en lo más alto, pero sabemos que en octubre viene todo lo gordo: la reanudación de las semifinales del Parejas, el Manomanista, el Cuatro y Medio…. Serán tres meses muy duros y hay que prepararse para ello, ir poco a poco cogiendo ritmo, mejorar la forma física… Con todos los respetos a este Masters, ya tengo planeado comenzar a entrenar de cara a esos campeonatos.



Un final de año con tres competiciones condensadas en muy poco tiempo.

Va a ser un jaleo muy grande. Tres campeonatos sin descanso. Será muy duro sobre todo para la cabeza, supondrá un desgaste psicológico. Influirá mucho el momento de confianza y el estado de forma en el que lleguemos cada uno.



¿Qué es lo que más le está costando recuperar?

Antes del confinamiento me sentía muy bien, estaba en un momento muy bueno, con mucha chispa. Ahora, cuando intento ayudar al zaguero desde el cuadro cuatro o cuatro y medio no consigo hacerlo como me gustaría, la pelota no me entra en la mano como yo quiero.



¿Es una responsabilidad añadida apadrinar a Aranguren en su primera titularidad en Primera?

Como es su primer torneo oficial intento ayudarle en todo lo que puedo, facilitarle las cosas en la cancha, pero muchas veces me vendo. Los dos no hemos jugado nunca juntos. Aitor es un pelotari listo, que juega fácil a pelota y cubre bien la cancha pero todavía es joven y acusa esa falta de ritmo en la categoría.



Además pertenecen a empresas distintas, ¿eso supone un hándicap?

Por ejemplo, en el Campeonato de Parejas cada semana entrenas con el mismo zaguero, los dos acudís a la misma elección de material y poco a poco establecéis un vínculo. Proceso que en este caso no está sucediendo. Cada uno entrenamos por su cuenta y apenas hablamos entre semana. No es lo mismo.



Sus tres derrotas han sido a manos de quienes actualmente ocupan los primeros puestos de la clasificación.

Son derrotas que duelen porque los rivales han sido mucho mejores y te tienes que ir a casa con las orejas gachas. Contra Bengoetxea VI-Martija hicimos una gran actuación hasta la mitad de partido, luego bajamos el pistón. Sin embargo, Artola-Rezusta es una pareja muy fuerte que domina casi todo el partido y Altuna III-Imaz se compenetran muy bien. La clasificación refleja el momento de juego en el que estamos cada uno.



¿Su próximo compromiso contra Olaizola-Zabaleta II puede decantarse por cualquiera?

A José le está costando entrar en los partidos pero luego domina una barbaridad y Aimar ha ido subiendo su nivel en los dos últimos partidos, está jugando mucho mejor. Son una pareja que va a ir de menos a más. Ahora tenemos que ser nosotros quienes sumemos como pareja y plantarles cara.