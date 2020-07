Julen Martija: "De nuevo conservo el golpe de antes"

Actualizada 22/07/2020 a las 06:00

Tres puntos en cuatro jornadas. Tercero en la clasificación. Julen Martija Ollacarizquieta (Etxeberri, 23 años) ha retomado la competición profesional con mejores sensaciones de las previstas, saboreando la victoria de la mano de dos delanteros diferentes e imponiéndose en la cancha ante algunos de los grandes ‘cocos’ de la zaga. Oinatz Bengoetxea, su compañero en el Masters CaixaBank y con quien compartió titularidad en la última feria de San Mateo, dice de él que “nunca hace mal partido”.

Se puede decir que ha comenzado con buen pie el Masters.

La valoración es positiva. En los dos primeros partidos las sensaciones fueron muy buenas, aunque es verdad que en la primera jornada pensaba que no iba a estar tan metido en el partido. El tercero, en cambio, me costó gozar, y en el último acabé contento.

¿Ha recuperado el golpe después de más de tres meses de parón?

De nuevo conservo el golpe de antes. Es cierto que en los primero entrenamientos te notas con más chispa pero las manos sufren más, las tenía más blandas, acababa más cargado, y he optado por ponerme un poco más de taco para los partidos.

Hasta la fecha se ha batido el cobre con los considerados tres mejores zagueros profesionales de Aspe y Baiko. ¿Cómo ha sobrellevado estos cruces?

Contra Zabaleta pensaba que me iba a costar todavía más después de estar tanto tiempo parado. Todos sabemos cuánto le da Zabaleta. Sin embargo, la pelota me salía muy bien de la mano y jugué mejor de lo que esperaba. Contra Rezusta, en cambio, me costó más. Artola y él son una pareja de pegadores y dominaron todo el partido. Contra Albisu entré más frío en la primera mitad pero después gocé bastante más.

Le quedan por delante zagueros como Aranguren, Aretxabaleta o Imaz. ¿Es erróneo pensar que son más asequible?

Somos pelotaris muy diferentes. Zabaleta, Rezusta y Albisu son más pegadores y es muy difícil ganarles. Pero otros, como Imaz, se caracterizan por fallar muy poca pelota y arriman un montón en pared. Cuesta hacerles el tanto.

Le ha tocado compartir titularidad, primero, con Peña II y, ahora, con Bengoetxea VI. Estilos muy diferentes.

Con Peña no había jugado nunca en profesionales y he jugado muy a gusto con él. Creo que está en un muy buen momento de forma, me quitaba mucha pelota y ha estado muy bien a la hora de terminar el tanto. Y qué voy a decir de Oinatz, sabemos lo que juega, tengo muy buena relación con él y nos entendemos muy bien. Te ayuda un montón y siempre te anima. La verdad, no suelo tener problemas para jugar con diferentes pelotaris, me suelo amoldar bastante bien a todos ellos. No hay ningún pelotari con el que me lleve mal.

Su próximo compromiso en Arbizu, cerca de casa, frente a Ezkurdia-Aranguren. ¿Cómo ve el partido?

Un partido difícil. Aranguren está respondiendo muy bien en partidos de Primera, es un zaguero que no falla y muy duro, tiene facilidad para llevar las pelotas de aire. Ezkurdia, con quien estaba jugando el Campeonato de Parejas, sé lo que ayuda y cómo acaba cuando tiene pelota adelante.