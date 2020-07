Oinatz Bengoetxea: “Intentaré estar a la altura y adaptarme al ritmo de juego cuanto antes”

Actualizada 18/07/2020 a las 06:00

Oinatz Bengoetxea (Leitza, 35 años) se estrena este sábado por la noche en Lizartza como titular en el Masters CaixaBank. 145 días después de disputar su último partido oficial y convirtiéndose en el último manista del cuadro de Baiko en vestirse de blanco tras suspenderse toda actividad profesional a causa de la alerta sanitaria.

El delantero navarro ha tenido que modificar sus planes de regreso a la programación después de que el pasado 29 de junio, dos días antes de su debut en la primera jornada del presente torneo, Baiko confirmara la microrrotura en el isquiotibial de su muslo derecho. Una lesión, que según recuerda, sufrió en la conclusión de un entrenamiento. “Fui a por una pelota, forcé un poco el pie y noté una pequeña distensión en el isquio”, cuenta.

Al mal tiempo, buena cara. El leitzarra ha trabajado en estas últimas tres semanas a conciencia en su recuperación, combinando primero el descanso y el masaje en la zona afectada para, más tarde, progresar poco a poco en la activación del cuerpo y reforzando los músculos situados en la parte posterior del muslo.

“He realizado tres entrenamientos subiendo la intensidad, aunque tampoco he forzado demasiado. Me he encontrado bien, he hecho un trabajo adecuado y creo que estoy preparado para jugar”, afirma Bengoetxea VI.

Tras recuperarse de la lesión, el dos veces campeón manomanista se enfrenta ahora a la incertidumbre añadida de disputar su primer partido del Masters después de más de cuatro meses sin competición.

“Siempre se tiene un poco de miedo por ver cómo va a responder la lesión, pero muchas veces nos guiamos por instintos y creo que estoy en condiciones”, apunta unas horas antes de su reaparición. “Intentaré estar a la altura y adaptarme al ritmo de juego cuanto antes”.

Oinatz recupera así las riendas de una pareja que, capitaneada hasta la fecha por Peña II-Martija, ha obtenido dos victorias y una derrota, ésta última frente a los actuales líderes.

Jaka-Albisu son sus rivales de esta noche. “Erik es sin duda uno de los grandes rematadores del momento y junto a Albisu, que está en un gran momento, forman una pareja a tener muy en cuenta para este campeonato”, advierte el navarro.