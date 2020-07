Actualizada 13/07/2020 a las 06:00

Tal día como hoy hace cuatro años, la mano profesional vivió su último gran terremoto. La empresa Aspe convocaba de urgencia a los medios de comunicación a las 12 del mediodía en el Hotel Tres Reyes porque tenía que comunicar una importante noticia. A esa hora, y con puntualidad británica, Juan Martínez de Irujo -escolado por Fernando Vidarte y el doctor Urrutia- y arropado por buena parte de la plantilla de la promotora eibarresa, Juan Martínez de Irujo daba a conocer que padecía una afección cardiaca que le impedía jugar a pelota. El campeón de Ibero no dio entonces más plazos ni fechas. Lo cierto es que nunca más jugó un partido oficial. El 20 de mayor de 2017 Irujo anunciaba en el frontón labrit su retirada definitiva de la mano profesional.



El último partido de Irujo como pelotari profesional fue el 9 de abril de 2016 en el frontón Bizkaia de Bilbao. Ese día, cuando con Rezusta de compañero iban perdiendo 16-10 contra Olaizola II-Urrutikoetxea, se fracturó un dedo al ir a restar una pelota al ancho.



Después de aquella lesión vinieron muchos meses de interrogantes e incertidumbres. ¿Qué le pasaba a Irujo? Para cortar de raíz con cualquier tipo de rumorología, Irujo salió a la palestra en plenos Sanfermines. El campeón de Ibero contó cómo en una prueba de esfuerza rutinaria se le detectó una afección cardiaca que recomendaba su alejamiento de las canchas para preservar su salud.



LA NUEVA VIDA DE IRUJO



Juan Martínez de Irujo se vio obligado a colgar el gerriko en plena madurez como pelotari profesional, después de 13 años como profesional, en los que ha ganado cinco veces el Manomanista, otras tantas el Campeonato de Parejas, además de tres veces en Campeonato del Cuatro y Medio. Amasó uno de los mejores palmarés de toda la historia, pero sobre todo se ganó el cariño y la admiración de los pelotazales por su forma de jugar y su carisma en el frontón.



¿Y después? Juan Martínez de Irujo anunció su despedida de la mano profesional el 20 de mayo de 2017, ese año el Gobierno de Navarra le distinguió con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de Navarra.



Irujo no se ha querido comprometer con las empresas de mano profesional. Ha preferido invertir tiempo y esfuerzo en la pelota aficionada. Trabaja la técnica y la formación con la base con el centro de tecnificación Elkar Pelota junto con Fernando Goñi, Patxi Eugui y Peio Martínez de Eulate.



También asesora a manistas profesionales de su ex empresa como Joseba Ezkurdia (ganador de los últimos Cuatro y Medio) y Peio Etxeberria.



LA HERENCIA DE ALTUNA



La marcha de Juan Martínez de Irujo supuso un torpedo en la línea de flotación de Aspe. Se presagiaban años difíciles en la empresa Aspe.



Los rectores de la empresa encargaron a los jóvenes Jokin Altuna e Iker Irribarria tratar de suceder al campeonísimo de Ibero.



Irujo es Irujo, y es insustituible. Pero ha sido Jokin Altuna quien mejor ha calado y conectado con los aficionados, y Iker Irribarria ha mandado en el mano a mano.

EN DATOS



CRONOGRAMA



2016

Cuatro y Medio Campeón. Bengoetxea. Subcampeón: Altuna.

2017

Parejas Campeones: Irribarria-Rezusta. Subcampeones: Bengoetxea VI-Larunbe.

Manomanista Campeón. Bengoetxea. Subcampeón: Irribarria.

Cuatro y Medio Campeón. Altuna. Subcampeón: Urruti.

2018

Parejas Campeones: Ezkurdia-Zabaleta. Subcampeones: Elezkano-Rezusta.

Manomanista Campeón. Altuna. Subcampeón: Olaizola.

Cuatro y Medio Campeón. Ezkurdia. Subcampeón: Altuna.

2019

Parejas Campeones: Elezkano-Rezusta. Subcampeones: Irribarria-Zabaleta.

Manomanista Campeón. Irribarria. Subcampeón: Urruti.

Cuatro y Medio Campeón. Ezkurdia. Subcampeón: Altuna.



2020

Parejas No se ha disputado la final.

Manomanista No se ha disputado el campeonato.

Cuatro y Medio No se ha disputado el campeonato.