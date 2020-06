Artola-Rezusta vencen en un choque con más de 20 errores

Actualizada 28/06/2020 a las 06:00

Iñaki Artola y Beñat Rezusta ganaron con todo merecimiento su primer compromiso liguero en el Masters CaixaBank ante unos rivales que, como era de esperar, necesitan todavía tiempo para definir una identidad propia sobre la cancha. Mikel Urrutikoetxea regresaba a su posición natural después de siete meses y la falta de rodaje se tradujo en una ofensiva que hizo sonar dos veces la chapa del Bizkaia, envió un par de remates a las tablas e intentó varios movimientos que no dieron resultado. Acciones que son consecuencias lógicas del recorrido por donde el delantero vizcaíno ha transitado en las últimas fechas.

Se pudo observar a un Urruti con ciertas dificultades para adquirir el liderazgo en una parcela que compartió con un Iñaki Artola que tampoco estuvo exento de errores. El delantero de Baiko comenzó con miedo. Un pinchazo en el abductor mientras calentaba le empujó a mostrarse más precavido durante la primera mitad.

Desaciertos, entre ellos cuatro chapas, que se pudo permitir de no ser por las primeras diferencias en el marcador (4-9, 6-10 ó 7-13) y gracias al progresivo trabajo de contención que mantuvo Beñat Rezusta en la zaga. Situación que por un disimulado instante se vio amenazada por Irribarria, como fue el primer zurdazo que soltó el campeón manomanista y que anduvo tres cuadros sin encontrar resistencia. El pelotari de Arama, con tan solo dos entrenamientos como zaguero, intentó ayer tomarle las medidas a su nueva demarcación. Pese a los esporádicos aciertos que demostró, el de Aspe se cargó con ocho errores de un balance general de hasta veintidós fallos. Fue el primer día y hay mucho que engrasar.

Artola-Rezusta se aprovecharon de varias de esas imprecisiones para, en la segunda parte, poner tierra de por medio con un 11-18 que resultó insalvable para sus rivales. Se notó el parón.

Frontón: Bizkaia de Bilbao. Cerca de 250 espectadores.

Marcador: 1-0, 1-3, 2-3, 2-4, 4-4, 4-9, 6-9, 6-10, 7-10, 7-13, 8-13, 8-14, 11-14, 11-18, 12-18, 12-19, 14-19, 14-22.

Duración: 54:54 minutos.

Pelotazos: 469.

Saques: 1 de Artola.

Tantos hechos: 4 de Urrutikoetxea, 2 de Irribarria, 6 de Artola, 1 de Rezusta.

Tantos perdidos: 6 de Urrutikoetxea, 8 de Irribarria, 5 de Artola, 3 de Rezusta.

Dinero: A la par con tendencia azul.

Jaka-Albisu prenden la mecha del Masters

Sorprendió el nivel de juego exhibido la noche del viernes por parte de Elezkano II-Aretxabaleta y Jaka-Albisu. Especialmente los dos delanteros de Aspe quienes se encargaron de dotar a su primer encuentro de campeonato de un ritmo electrizante.

Fue significativo el comienzo del combinado guipuzcoano que, con un gancho de Jaka, trazó una línea divisoria a partir del 4-10. El delantero de Lizartza supo conservar los mecanismo tácticos que le mantuvieron en el liderato del Campeonato de Parejas. Anotó quince dianas por las nueve de Elezkano II.

Tras el encuentro celebrado de Zeanuri, el propio Aretxabaleta reconocía no haber acertado en quitar pelota a un delantero que no perdona. “Nos quedamos con la pena de no haber apretado al principio”, apuntó.

Asimismo, el zaguero de Baiko quedó relegado ante la solvencia de un Jon Ander Albisu que en el último gran parcial del partido (del 14-16 al 14-20) facturó dos pelotazos, uno de ellos como contragolpe a los intento de Elezkano II por apuntillar el tanto. De esta manera, Jaka-Albisu fueron los primeros en inaugurar el casillero de victorias del Masters CaixaBank.

Frontón: Ibarreta de Irún.

Marcador: 0-2, 1-2, 1-5, 3-5, 3-6, 4-6, 4-10, 9-10, 9-14, 12-14, 12-15, 14-15, 14-20, 16-20, 16-21, 17-21, 17-22.

Duración: 62:01 minutos.

Pelotazos: 580.

Saques: 1 de Elezkano II.

Tantos hechos: 9 de Elezkano II, 1 de Aretxabaleta, 15 de Jaka, 3 de Albisu.

Tantos perdidos: 3 de Elezkano II, 1 de Aretxabaleta, 5 de Jaka, 1 de Albisu.