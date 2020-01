Prorrogada la gestión del frontón Labrit hasta el 31 de mayo

Actualizada 28/01/2020 a las 13:03

El frontón Labrit continuará siendo gestionado por la Federación Navarra de Pelota Vasca durante los próximos cinco meses hasta que se adjudique de nuevo el contrato de gestión, tal y como ha acordado el Ayuntamiento de Pamplona. La nueva prórroga se extenderá hasta el 31 de mayo, siempre que antes no se haya adjudicado ya la nueva gestión. El Consistorio destinará 73.083 euros a esta ampliación en el contrato, por el que la Federación se hace cargo de esta instalación municipal. Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una actualización de las tarifas de utilización de este espacio, en base al incremento del IPC interanual registrado en Navarra, es decir, un 1,3%.

De esta manera, se han fijado los nuevos precios para alquiler de espacios, en función de si quienes hacen uso de Labrit son entidades deportivas o público en general, y si se reserva para realizar actos no deportivos. El Ayuntamiento de Pamplona mantiene el derecho preferente de uso, con un precio actualizado de 8,41 euros la hora. La tarifa para un día entero es, para este año, de 116,6 euros. Mientras que, por medio día, deberá abonar 57,79 euros.

Cuando quienes soliciten el alquiler del frontón sean entidades deportivas, los precios varían en función del tipo de entidad y si se trata de jugadores profesionales. Así, las escuelas de pelota y el Centro Navarro de Tecnificación deberán abonar 12,61 euros la hora. Por su parte, para los clubes deportivos de Pamplona el precio será de 13,68 euros la hora. Cuando el alquiler se realiza para entrenamientos de pelota profesional fuera de competiciones la nueva tarifa fijada es de 26,29 euros la hora. Por último, el alquiler de Labrit para festivales de pelota profesional tendrá un coste de 788,16 euros.

Las personas empadronadas en Pamplona también pueden hacer uso de este frontón cuando no esté ocupado por escuelas y clubes. En este caso, se podrá reserva el espacio por un importe de 33,53 euros cada hora.

Al margen de usos deportivos, el recinto puede alquilarse también para otras actividades y espectáculos siempre que tengan asistencia de público y no se cobre entrada. La celebración de este tipo de eventos tendrá un coste de 1.050,78 euros. Además, cada día de montaje y desmontaje, la empresa o entidad organizadora deberá abonar 683,07 euros. No obstante, desde el área de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, inciden en que este tipo de usos no deportivos deben considerarse marginales dentro de la utilización habitual del frontón.

GESTIÓN DE LA FNPV

La Federación Navarra de Pelota Vasca se hizo con la gestión y explotación del frontón Labrit en 2014. El contrato abarcaba de marzo de 2014 a 31 de diciembre de 2015. No obstante, se preveían un total de cuatro posibles prórrogas, la última de enero a diciembre de 2019. Una vez finalizado ese plazo, y ante la imposibilidad de convocar en tiempo y forma una nueva licitación de este servicio, el Consistorio ha acordado una prórroga “con carácter excepcional” de cinco meses para dar continuidad a las actividades y servicios que se vienen realizando en el frontón hasta que se adjudique de nuevo la gestión. El Ayuntamiento ha iniciado ya los trámites para esa nueva licitación, pero, debido a diversas circunstancias, no han podido concluirse todavía-

De esta forma, se consigue mantener el calendario de actividades previstas para este curso académico, que incluye el programa anual de Escuelas Deportivas, en el que actualmente hay 50 participantes, así como los eventos de remonte y pala previstos. Esta prórroga permite asimismo continuar en este espacio con los entrenamientos de las selecciones navarras y su participación en campeonatos como el GRAVNI, con un número aproximado de 55 seleccionados.

