Oinatz Bengoetxea siempre se levanta

18/10/2019 a las 06:00

Oinatz Bengoetxea tiene más vidas que un gato en las liguillas del Cuatro y Medio. Por sexta vez en su carrera deportiva el leitzarra se jugará un ser o no ser después de una derrota en la primera jornada. De las cinco anteriores siempre ha salido victorioso. La prueba de fuego será esta tarde en el Santanape contra Iñaki Artola. Quien gane vivirá, quien no llegue a 22 quedará sin opciones. En cinco ocasiones, las liguillas del Cuatro y Medio de 2017, 2016, 2015, 2014 y 2012, Oinatz Be

Selección DN+