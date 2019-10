Altuna III - Zabaleta conquistaron la tercera edición del Master Codere en el Navarra Arena

07/10/2019 a las 06:00

Las finales hay que saber jugarlas, sufrirlas y ganarlas. Jokin Altuna y José Javier Zabaleta hicieron valer un juego magistral en los últimos tantos para convertirse en los Master de 2019. A pesar de ir durante 36 tantos a remolque en el marcador, la pareja azul terminó imponiéndose por 19-22 a Irribarria-Rezusta en el Navarra Arena. Se llevó además la prima de 3.000€ por cabeza como ganadores del torneo.

La cancha del Navarra Arena, con tres festivales de pelota en su historial, es todavía un terreno por explorar para los manistas. Hay recovecos, respuestas de la pelota, de la pared izquierda, del propio suelo, del desgaste del material, que todavía no están medidos ni controlados por los pelotaris. Eso hizo que los cuatro protagonistas salieran con una sensación extraña a la cancha, no era miedo, sí precauciones.

En ese arranque se vieron más cómodos Irribarria-Rezusta, que echaron mano de su mejor virtud, el poder. Buscaron a José Javier Zabaleta. Le castigaron duro, y bastante tuvo con aguantar la acometida colorada. En tres ocasiones le hicieron poner la espalda en el rebote, y eso que se decía que no era alcanzable. Jokin Altuna trataba de oxigenar a su zaguero. Le quitó 14 restos de saque, pero para entar en juego tenía que retrasar su posición más allá del cuatro. Terreno desde donde su capacidad de hacer daño queda limitada.

Aún con esas, los colorados no terminaban de romper el marcador ni el juego. Altuna se agarró sus recursos, buscó ángulos y fue capaz de sostener el partido. Fueron haciendo la goma de un 12-8 al 14-13.

EL FINAL DE ZABALETA

Se fue gastando el material, perdieron algo de frescura los colorados, y dieron un paso adelante los azules. Zabaleta pasó a ser un factor determinante en el desenlace de la final. Del 14-13 al 18 iguales alternó tantos con errores. Pero le puso arrestos, no le tembló el pulso al ir a cubrirle el txoko y el ancho a Altuna. Después de tener 36 tantos del partido bajo control y dominado, a Irribarria y Rezusta les llegaron los errores, víctima del cansancio, en el momento más inoportuno. Abrió demasiado Irribarria en el 18, se le cayó a Rezusta la pelota del 18-19. Vino la genialidad de Zabaleta con una dejada al límite, y terminó apuntillando Altuna de decolgada al rincón y con una apertura perfecta, de maestro.

Susto de Altuna en la rodilla izquierda por un golpe

En el que a la postre fue el 17-16 un sudor frío recorrió la espalda de los responsables de Aspe. Jokin Altuna fue a restar una dejadita al txoko de Iker Irribarria, con tan mala suerte que chocó frontalmente contra la pared con su rodilla izquierda. El delantero de Amezketa se quedó tendido en el suelo. El doctor Urrutia salió rápidamente para atenderle, fue trasladado a vestuarios, donde se vio que tenía un golpe muy importante en la parte superior de la rodilla izquierda. “Por suerte Jokin llevaba rodilleras, que si no las consecuencias hubieran sido mucho peores”, comentaba el domingo el médico de Aspe. El pelotari regresó a la cancha, y pudo terminar el partido, pero con dolores y una cojera evidente.

Lo normal es que el delantero de Amézqueta se levante hoy con alguna secuela en la rodilla. Habrá que ver cómo evoluciona en las próximas horas, y si puede o no entrenarse con normalidad en los próximos días.

“Iba mirando a la pelota y no he visto la pared. Peor hubiera sido que hubiera doblado la rodilla, la avería hubiese sido mucho peor”, explicaba. “El golpe ha sido muy grande, espero que no sea nada en los próximos días”.

Sonido perfecto, terreno desconocido

No terminó de llenarse el Navarra Arena en la final del Master, sí que lo había hecho en las dos ocasiones anteriores. La diferencia estuvo en que en la final del Master del año pasado quien gestionó la venta y promoción de las entradas no fueron las empresas de pelota, sino el propio Navarra Arena. Esa labor previa se hizo con tiempo y planificación, a Aspe y Baiko les ha pillado el toro en esta ocasión. En cualquier caso, fueron más de 2.300 personas las que se dieron cita en el frontón del Arena, que sin llegar al lleno presentó un magnífico aspecto.

A quienes acudían por primera vez al Arena les llamó poderosamente la atención del recinto durante el partido, a pesar de las más de 2.000 personas que había en el interior. El sonido del golpeo de la pelota se escuchaba con nitidez, desde el impacto de la pelota en el taco, al choque con el frontis y la pared. Lo mismo que el “voy” entre delantero y zaguero durante el partido.

Todo eso no le quitó ambiente a la final, ni muchísmo menos. Se celebraron los tantos espectaculares, se animó a los pelotaris, y se escuchó la cantinela de los artekaris con la cadencia del dinero a lo largo de la final.

HAY QUE HACERLO

Los pelotaris terminaron conformes la final, aunque creen que es un frontón que hay que “jugarlo”.

“Los frontones tienen sus características, la pelota entra en la pared izquierda, pero es lo normal. Al final hay que jugar partidos aquí para hacernos con el frontón”, comentaba ayer Jokin Altuna.

“A este frontón lo que hay que hacer esdarle uso para que nos vayamos acostumbrado a él”, explicaba ayer José Javier Zabaleta.

Beñat Rezusta también repetía en el Arena. “Este frontón es nuevo para todos, y todos tenemos que aprender. Los intendentes con el material, los pelotaris para hacernos bien con las dimensiones... al menos el partido ha tenido vistosidad y emoción”, decía el zaguero bergarés.

Iribarria - Rezusta 19

Altuna III - Zabaleta 22



Frontón. Navarra Arena, alrededor de tres cuartos de entrada. Más de 2.200 personas, si bien la Liga de Empresas no facilitó ayer el número de espectadores exacto que acudieron a la final del Master.

Marcador. 0-1, 6-1, 6-2, 8-2, 8-3, 9-3, 9-8, 13-8, 13-10, 14-10, 14-13, 15-13, 15-14, 16-14, 16-15, 17-15, 17-16, 18-16, 18-20, 19-20 y 19-22.

Duración. 77 minutos.

Pelotazos. 696.

Saques.1 de Irribarria, 2 y una falta de Altuna.

Tantos hechos. 8 de Irribarria, 2 de Rezusta, 11 de Altuna, 4 de Zabaleta.

Tantos perdidos. 2 de Irribarria, 3 de Rezusta, 3 de Altuna, 4 de Zabaleta.

Dinero. 100 a 70 por Altuna-Zabaleta de salida.

Incidencias. Al término del estelar Iker Irribarri recibió el premio como mejor pelotari del ranking 2019.

