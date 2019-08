El humilde adiós de Jaunarena

14/08/2019 a las 06:00

Ion Jaunarena Etxekoloenea oficializó este martes su retirada en un emotivo festival celebrado en el frontón Amazabal que dio carpetazo a meses de intermitencia. “Últimamente estaba sufriendo en la cancha, no conseguía hacer mi juego. No estaba a gusto”, reconocía el pelotari tras el partido. “He decidido dejarlo aquí al ver que no mejoraba y que con las manos andaba muy mal”. Aunque a lo largo de su carrera deportiva le haya acompañado una cierta frialdad de sentimientos, Jaun

