Final de trabajo, y un poco gris

08/04/2019 a las 06:00

Me ha parecido una final de Parejas un poco extraña. Ha tenido mucho trabajo, ha tenido también emoción por cómo se ha movido el marcador, pero creo que ha faltado algo de espectáculo, la he visto un poco gris. Ha habido dos factores que creo que son importantes a la hora de analizar el partido. Por una parte creo que el doble a sencillo del dinero ha pesado por los dos lados. Les ha pesado a Irribarria-Zabaleta, y creo que les ha servido de acicate a Elezkano-Rezusta. Miren cómo han c

