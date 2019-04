El trabajo oscuro de Rezusta

Actualizada 07/04/2019 a las 22:50

A mí personalmente me ha gustado mucho la final. Quizá habrá sido porque la he visto al lado de las aficiones de Zabaleta y Rezusta y el ambiente era tremendo. Pero me ha parecido una buena final porque ha tenido mucho trabajo y dureza, y la txapela me parece el justo premio al trabajo que han hecho Elezkano y Rezusta en todo el campeonato. Habíamos comentado antes de la final que para Elezkano-Rezusta era muy importante ser capacez de aguantarles en el marcador a Irribarria-Zabaleta, no

Etiquetas Campeonato parejas

Selección DN+