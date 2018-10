Retegi y Urrutikoetxea llegan con diferente ánimo a la 'final' del sábado

Actualizada 24/10/2018 a las 16:04

El navarro Julen Retegi y el vizcaíno Mikel Urrutikoetxea eligieron este miércoles el material para la 'final' del sábado en el frontón Labrit, a la que llegan con diferente ánimo pero conscientes de que se juegan el pase a semifinales del Cuatro y Medio a una carta.



El vencedor del partido del sábado pasará a semifinales y el perdedor quedará eliminado, un encuentro en principio con favoritismo para Urrutikoetxea ante un Retegi 'tocado' al perder por 22-2 el lunes en Tolosa ante Oinatz Bengoetxea.

"Ayer fue un día malo y duro. A nadie le gusta quedarse en 2 o hacer el ridículo", admitió Retegi este miércoles tras la elección de material en el Labrit, sin que nadie pusiera objeciones al material.



El navarro dijo que no pudo contrarrestar el juego de Bengoetxea VI "en ningún momento" ya que el de Leitza "tuvo un cien por cien de acierto, arriesgó lo suyo y le salieron todas buenas". Retegi señaló que cuando ocurre eso "quieres venir pronto al frontón para jugar y no volver a hacer un ridículo así", si bien admitió que el sábado le espera un partido "complicado" contra Urrutikoetxea. "Urruti va a para arriba. Está mucho mejor. Le dejó a Danel en 5 y Danel es un contrario duro, pero si llevo las riendas del partido también puede ser complicado para él", comentó Retegi, quien espera mejorar con el saque.



"El saque está siendo la pelea de todo el campeonato. Llevo varios partidos que no acierto con el saque. Tengo miedo a hacer falta de saque y darle un tanto gratis al contrario duele mucho", indicó. "He entrado de rebote. Es un premio estar aquí y hay que aprovechar estas oportunidades, aunque sé que lo tengo complicado", manifestó el pelotari navarro. Mikel Urrutikoetxea, que eligió el material con celeridad, declaró que el partido del sábado "es una final". "El que gana pasa a semifinales. Espero un partido muy complicado. A Julen se le da bien el Cuatro y Medio, y tendré que hacer las cosas bien si quiero tener alguna opción", apuntó.



El pelotari de Zarátamo señaló que sus sensaciones son "mejores" y "poco a poco" va cogiendo "ritmo de partidos", pero aclaró que "a un partido puede pasar cualquier cosa". "Vamos por buen camino y ojalá que el sábado me pueda salir otro buen partido", dijo Urrutikoetxea, quien preguntado por el diferente ánimo con el que ambos pelotaris afrontan el partido comentó que "no quiere decir nada", ya que es un encuentro "a vida o muerte para los dos". "Los dos tenemos lo mismo que ganar o perder. Espero un rival muy complicado aunque perdiera por un resultado muy abultado", concluyó Urrutikoetxea. Retegi Bi (que eligió pelotas de 104,6 y 105,3 gramos) y Urrutikoetxea (105,3 y 105,9) se han enfrentado dos veces en el Campeonato del Cuatro y Medio, con una victoria para cada uno.

Selección DN+