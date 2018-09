Actualizada 05/09/2018 a las 18:56

Urriza y Uterga jugarán el sábado la final del Torneo Kutxabank Individual y ambos protagonistas separaron en Galarreta las seis pelotas con las que jugarán el partido más importante del año. Será la séptima final para Urriza y la tercera para Uterga.

Ambos se presentaron al mediodía en Galarreta y el primero en separar tres pelotas para la final fue Javier Urriza. Asesorado y acompañado por su botillero, Seve Arcelus, en algo más de 15 minutos, había elegido las suyas. Tres pelotas de 128, 129 y 130 gramos. El pelotari de Pamplona quedó satisfecho de su elección.

Después le tocó el turno a Xanti Uterga. El de Doneztebe tardó algo más, acompañado por Etxeberria III. Separó pelotas del mismo peso, pero algo menos vivas que su contrincante en la final. También encontró lo que buscaba sobre el cestaño que puso el intendente Kike Elizalde.

Uterga: "Soy optimista y afronto la final sin ningún miedo"

Tras finalizar la elección atendieron a los medios de prensa. El primero en hacerlo, Uterga, estaba muy optimista para la final del sábado. "Ya sabía las pelotas que nos íbamos encontrar., las que venimos jugando a lo largo de todo el campeonato. Cada uno ha buscado y encontrado la suya y satisfechos. No hay excusas. Creo que las de él son algo más vivas y para compensar eso las mías son algo más bajas, pero luego en el partido igual yo juego con las de él y viceversa".

Uterga jugará su tercera final y llega con más confianza que nunca. "Tengo confianza y llego fuerte. Estoy con muchas ganas después de realizar una liguilla perfecta. Está claro que el punto clave de la final será el saque, pero yo estoy muy confiado, en la cancha me encuentro muy a gusto, el mismo sábado me encontré muy a gusto por parejas y eso es lo importante".

Uterga tiene claro que a Urriza se le puede ganar. "Se le ha ganado en la liguilla. Si pensara que la final estaba perdida de antemano ni me presentaría. Sé que tengo mis opciones, también que es muy difícil y saldré a hacer las cosas tranquilo y bien. Si doy el máximo que llevo dentro tendré mis opciones".

En la final del año pasado Urriza hizo daño con el saque y tratará de evitarlo. "Tiene un golpe duro y ahí cuenta con cierta ventaja. Este año en el resto también me he sentido cómodo y afronto la final sin ningún miedo". Eso si no se atreve a decir que la victoria o la txapela están más cerca que nunca. "También es cierto que jugar en el mismo campeonato dos veces y ganar en ambas en más complicado, pero saldré con confianza y hacer mi juego". A Urriza este año en la liguilla no se le ha visto tan cómodo. "Eso es cierto y habrá que saber sacar tajada de esa circunstancia y no tener momentos malos. Tendré que arriesgar, ya que ese es mi juego y eso lo que hago y le gusta a la gente y eso no va a cambiar".

Urriza: "Será una final muy igualada y muy peleada"

Javier Urriza también quedó satisfecho de su elección. "El lote era muy grande y aunque somos pelotaris de juego bastante diferente creo que hemos elegido pelotas bastante similares. Por mi parte estoy satisfecho".

Jugará su séptima final y busca su sexta txapela, pero Urriza no repara en ello. "Eso no vale a priori para nada en una final. Todas las finales son especiales y me encuentro en buen momento y con muchísima ilusión de ganar una más. Cuando dejemos el remonte ya tendremos tiempo de pensar en números, pero ahora estoy centrado en ganar la final".

A pesar de la derrota en la liguilla Urriza no tiene ninguna duda respecto a su juego. "Todas las finales son complicadas y yo llego contento de mi juego. La verdad que a pesar de no comenzar el campeonato en el mejor estado de forma poco a poco he ido a más, jugar la semifinal me ha venido bien, ya que el último partido de la liguilla fue sencillo y un poco irreal. En la semifinal me tocó sufrir de lo lindo y llego a la final en un buen momento. Estoy mejor de cuando empecé el Torneo. El primer partido estuve incómodo y llegué sin la chispa adecuada por la carga de partidos que traía sin poder entrenar lo suficiente. Poco a poco he ido a más y llego en el mejor momento del campeonato".

Urriza cree que la final tendrá momentos muy parecidos al de la liguilla. "Estoy convencido que será una final muy dura. Uterga llega en un momento muy bueno y es un pelotari correoso e incómodo para jugar. Será igualado y peleado y ojalá pueda llevar la txapela a Pamplona".

Uterga llega con una semana más de parón y Urriza piensa que el jugar la semifinal le ha venido bien. "Tiene su lado positivo y negativo. A mí me ha venido bien jugar la semifinal. Me preparó para lo que puede ser la final. Llego un poco más encanchado y he tenido tiempo suficiente para descansar. Por mi parte contento".

La clave "como siempre será el primer pelotazo, el segundo, el ser agresivo. Llevar el partido a su terreno y mover al contrario. Al final no hay secretos, o das o te dan".

