Olaizola II: "Casi todo el mundo decía que no llegaría a la final"

El delantero navarro Aimar Olaizola y su rival en la final del Manomanista, Jokin Altuna, han protagonizado este jueves la elección de material en el Bizkaia. Ambos se han mostrado satisfechos con el material que han apartado.

En la rueda de prensa posteior, Olaziola ha señalado que es "un premio" para él estar en la final: “Casi todo el mundo decía que no llegaría a la final, incluso yo pensaba que lo tenía muy complicado, pero he llegado y para mí es como un premio. Me hace ilusión jugar una final del mano a mano con 38 años y dando todavía guerra a pelotaris tan jóvenes”.

En cuanto a su rival, Altuna III, el delantero de Goizueta lo ha calificado de “muy completo y de los mejores a la hora de acabar el tanto”.

Jokin Altuna, por su parte, ha declarado su admiración por Olaizola: "Contra Aimar hay que jugar perfecto. Es una grandísima figura que ha hecho y está haciendo historia en la pelota y en este tipo de partidos la experiencia vale mucho. Sé que tengo opciones, pero me espera un partido muy difícil y tendré que sufrir mucho".