Kilian Jornet, arrastrado por un alud en su intento por ascender el Everest

Kilian Jornet ha desvelado este jueves 25 de mayo por la mañana la ambiciosa actividad en la que ha estado inmerso en los últimos días. Sí se sabía, y así lo había comunicado también el mediático ultrafondista y montañero catalán en sus perfiles sociales, que estaba disfrutando unas semanas en el valle del Khumbu (Nepal) junto a su pareja y también corredora Emelie Forsberg y las dos hijas de ambos (de hecho, ha publicado un diario de estas semanas en NNormal, su marca de ropa tras dejar Salomon). Pero hoy se ha sabido que Jornet protagonizó la pasada semana un ambicioso intento en solitario, apoyado por el uso de oxígeno suplementario, por la expuesta arista oeste (más conocido como Corredor Hornbein) a los 8.848 metros del monte Es poco dado a adelantar públicamente sus planes. Y así lo ha vuelto a hacer.ha desvelado este jueves 25 de mayo por la mañana la ambiciosa actividad en la que ha estado inmerso en los últimos días. Sí se sabía, y así lo había comunicado también el mediático ultrafondista y montañero catalán en sus perfiles sociales, que estaba disfrutando unas semanas en el(Nepal) junto a su pareja y también corredoray las dos hijas de ambos (de hecho, ha publicado un diario de estas semanas en NNormal, su marca de ropa tras dejar Salomon). Pero hoy se ha sabido que Jornet protagonizó la pasada semana un ambicioso intento en solitario, apoyado por el uso de oxígeno suplementario, por la(más conocido como Corredor Hornbein) a losdel monte Everest . Una ruta, considerada la más complicada de las que llevan a la cumbre del techo del mundo, que muy pocas expediciones -no llegan a la decena las ascensiones firmadas por esta vía- han logrado completar debido a su dificultad técnica y a la verticalidad que entraña, todo ello añadido a la altura extrema.

“No llegué a la cima de la montaña que tenía en mente, pero sí conseguí todo lo demás. Para mí es mucho más importante el cómo que el qué y, en este sentido, este ascenso al Everest fue perfecto. Fue como un gran rompecabezas en el que fui completando todas y cada una de las piezas menos una, la cumbre”, ha explicado el propio Jornet, que ha desvelado además que fue un alud el motivo final por el que acabó dándose la vuelta. "En definitiva, fue un gran día en la montaña en el que todo fue más que perfecto, excepto que no llegué a la cima", resumía, detallando que su actividad se alargó durante 30 horas de esfuerzo.

"Cuando llegué a la cresta hacía mucho viento, así que me quedé bajo una cornisa tres horas para calmarme mientras disfrutaba viendo las filas de escaladores por las rutas normales, tanto en la nepalí como en la tibetana, haciendo su progresión. Después de que el viento se calmó, continué la cresta y recorrí terreno mixto hacia el pie del Corredor Hornbein. Me sentí genial y las condiciones eran perfectas. Después de unos cientos de metros en el corredor una placa de viento -supongo que recientemente creada a partir de los vientos de la mañana- se rompió y me arrastró la avalancha durante unos 50 metros. Dudaba si continuar o dar la vuelta y decidí lo último", apuntaba el deportista, de 35 y con numerosos éxitos deportivos tanto en carreras como en esquí de montaña así como una doble y controvertida ascensión exprés por la cara norte del Everest sin oxígeno suplementario en mayo de 2017 (en 26 y 17 horas, respectivamente) .

Jornet eligió la complicada ruta en esta ocasión cuando se cumplen los 60 años de su primera ascensión, realizada el 22 de mayo de 1963 por los estadounidenses Tom Hornbein y Willi Unsoeld. "Ahora puedo asegurar que es preciosa -reconocía el catalán, en sus perfiles sociales-. Fue un placer seguir sus pasos durante unas horas. Mi ascenso comenzó por un corredor empinado que me llevó hasta la arista oeste del Everest. En ese punto -por encima de los 7.300 metros-, las condiciones eran horribles: hielo azul debajo con una capa superior de nieve profunda. ¡Durante 1.000 metros estuve haciendo 2 pasos hacia arriba y uno hacia abajo!", añadía.